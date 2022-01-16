Вишукано та смачно: сніданок з яйцем пашот, авокадо та томатами

Яйця пашот чудово підійдуть не лише до вівсянки з лисичками від судді шоу «МайстерШеф» Володимира Ярославського, але й стануть чудовим сніданком у поєднанні з томатами та авокадо.

Такий рецепт пропонують автори кулінарного телеграм-каналу «Скарбничка рецептів» .

Інгредієнти: Яйце;

Стиглий авокадо — ½ шт;

Черрі — 200 гр;

Улюблений хліб для тостів;

Сухий часник. Приготування: Підсмажити скибочки хліба до хрусткої скоринки з обох боків.

Довести воду до кипіння, зменшити вогонь, щоб кипіння припинилося.

Розбити яйце у невелику ємність, а потім акуратно опустити в окріп. Варити 4 хвилини.

Помідори розрізати навпіл і обсмажити на вершковому маслі із сухим часником та сіллю.

Нарізати слайсами авокадо.

На «подушку» з томатів викласти яйце, авокадо та хрумкі тости.

Раніше ресторатор Дмитро Борисов підказав, як довести вівсянку до досконалості, а також зазначив, що її чудово доповнять сири (горгонзола, козячий сир шевр чи фета), овочі (авокадо, чері), насіння, зелень, яйця пашот.

Фото — скріншот

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