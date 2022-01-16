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Книга рецептів

Вишукано та смачно: сніданок з яйцем пашот, авокадо та томатами

12:13 16 січня 2022
Яйце з помідорами та авокадо

Яйця пашот чудово підійдуть не лише до вівсянки з лисичками від судді шоу «МайстерШеф» Володимира Ярославського, але й стануть чудовим сніданком у поєднанні з томатами та авокадо.

Такий рецепт пропонують автори кулінарного телеграм-каналу «Скарбничка рецептів» .

Інгредієнти:

  • Яйце;
  • Стиглий авокадо — ½ шт;
  • Черрі — 200 гр;
  • Улюблений хліб для тостів;
  • Сухий часник.

Приготування:

  • Підсмажити скибочки хліба до хрусткої скоринки з обох боків.
  • Довести воду до кипіння, зменшити вогонь, щоб кипіння припинилося.
  • Розбити яйце у невелику ємність, а потім акуратно опустити в окріп. Варити 4 хвилини.
  • Помідори розрізати навпіл і обсмажити на вершковому маслі із сухим часником та сіллю.
  • Нарізати слайсами авокадо.
  • На «подушку» з томатів викласти яйце, авокадо та хрумкі тости.

Раніше ресторатор Дмитро Борисов підказав, як довести вівсянку до досконалості, а також зазначив, що її чудово доповнять сири (горгонзола, козячий сир шевр чи фета), овочі (авокадо, чері), насіння, зелень, яйця пашот.

Фото — скріншот

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