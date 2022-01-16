Вишукано та смачно: сніданок з яйцем пашот, авокадо та томатами
Яйця пашот чудово підійдуть не лише до вівсянки з лисичками від судді шоу «МайстерШеф» Володимира Ярославського, але й стануть чудовим сніданком у поєднанні з томатами та авокадо.
Такий рецепт пропонують автори кулінарного телеграм-каналу «Скарбничка рецептів» .
Інгредієнти:
- Яйце;
- Стиглий авокадо — ½ шт;
- Черрі — 200 гр;
- Улюблений хліб для тостів;
- Сухий часник.
Приготування:
- Підсмажити скибочки хліба до хрусткої скоринки з обох боків.
- Довести воду до кипіння, зменшити вогонь, щоб кипіння припинилося.
- Розбити яйце у невелику ємність, а потім акуратно опустити в окріп. Варити 4 хвилини.
- Помідори розрізати навпіл і обсмажити на вершковому маслі із сухим часником та сіллю.
- Нарізати слайсами авокадо.
- На «подушку» з томатів викласти яйце, авокадо та хрумкі тости.
Раніше ресторатор Дмитро Борисов підказав, як довести вівсянку до досконалості, а також зазначив, що її чудово доповнять сири (горгонзола, козячий сир шевр чи фета), овочі (авокадо, чері), насіння, зелень, яйця пашот.
Фото — скріншот111
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter