«Спробуйте на сніданок щось нове»: рецепт вівсянки з грибами та пармезаном від Володимира Ярославського
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно порадував незвичайним способом приготування котлет з коропа, представив у своєму Instagram рецепт вівсяної каші з додаванням грибів і пармезану.
Головна особливість вівсянки з лисичками в тому, що вона не солодка, а солона.
Інгредієнти:⠀
- 50−55 г сухих пластівців;
- 100−125 г молока
- 150 г води;
- дрібка солі;
- 15−20 г вершкового масла;
- 25−30 г пармезану (або пекоріно за бажанням);
- 80−100 г смажених лисичок;
- зелень на свій смак;
- трюфельна паста за бажанням.
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Приготування
Заздалегідь підготувати лисички. Підсмажити їх з часником і зеленню. Можна використовувати та інші лісові ароматні гриби, наприклад, білі або маслюки.
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Залити воду, а потім молоко в сотейник, додати сіль і довести до кипіння. Всипати вівсянку та варити її майже до готовності, помішуючи. За щільністю вона повинна вийти як рис на різотто.
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Коли каша готова, додати шматочок масла та лисички. Можна також додати свіжий чебрець або орегано. Варити ще хвилинку, зняти з вогню та додати дрібно натертий пармезан. За бажанням, в кінці додати трюфельну пасту та спробувати блюдо на сіль.
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Вівсянку краще подавати відразу. Можна прикрасити лисичками, тертим сиром, полити оливковою олією та просто додати ароматні трави або яйце пашот.
Нагадаємо, Євген Клопотенко поділився рецептом приготування курячого філе по-індійськи.
Фото з Instagram yaroslavskyi_vova4
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