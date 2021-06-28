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«Спробуйте на сніданок щось нове»: рецепт вівсянки з грибами та пармезаном від Володимира Ярославського

9:45 28 червня 2021
Страва

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно порадував незвичайним способом приготування котлет з коропа, представив у своєму Instagram рецепт вівсяної каші з додаванням грибів і пармезану.

Головна особливість вівсянки з лисичками в тому, що вона не солодка, а солона.

Інгредієнти:

  • 50−55 г сухих пластівців;
  • 100−125 г молока
  • 150 г води;
  • дрібка солі;
  • 15−20 г вершкового масла;
  • 25−30 г пармезану (або пекоріно за бажанням);
  • 80−100 г смажених лисичок;
  • зелень на свій смак;
  • трюфельна паста за бажанням.


Приготування

Заздалегідь підготувати лисички. Підсмажити їх з часником і зеленню. Можна використовувати та інші лісові ароматні гриби, наприклад, білі або маслюки.

Залити воду, а потім молоко в сотейник, додати сіль і довести до кипіння. Всипати вівсянку та варити її майже до готовності, помішуючи. За щільністю вона повинна вийти як рис на різотто.

Коли каша готова, додати шматочок масла та лисички. Можна також додати свіжий чебрець або орегано. Варити ще хвилинку, зняти з вогню та додати дрібно натертий пармезан. За бажанням, в кінці додати трюфельну пасту та спробувати блюдо на сіль.

Вівсянку краще подавати відразу. Можна прикрасити лисичками, тертим сиром, полити оливковою олією та просто додати ароматні трави або яйце пашот.

Нагадаємо, Євген Клопотенко поділився рецептом приготування курячого філе по-індійськи.

Фото з Instagram yaroslavskyi_vova

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