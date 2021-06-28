«Спробуйте на сніданок щось нове»: рецепт вівсянки з грибами та пармезаном від Володимира Ярославського

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно порадував незвичайним способом приготування котлет з коропа, представив у своєму Instagram рецепт вівсяної каші з додаванням грибів і пармезану.

Головна особливість вівсянки з лисичками в тому, що вона не солодка, а солона.



Інгредієнти:⠀

50−55 г сухих пластівців;

100−125 г молока

150 г води;

дрібка солі;

15−20 г вершкового масла;

25−30 г пармезану (або пекоріно за бажанням);

80−100 г смажених лисичок;

зелень на свій смак;

трюфельна паста за бажанням.

⠀

Приготування

Заздалегідь підготувати лисички. Підсмажити їх з часником і зеленню. Можна використовувати та інші лісові ароматні гриби, наприклад, білі або маслюки.

⠀

Залити воду, а потім молоко в сотейник, додати сіль і довести до кипіння. Всипати вівсянку та варити її майже до готовності, помішуючи. За щільністю вона повинна вийти як рис на різотто.

⠀

Коли каша готова, додати шматочок масла та лисички. Можна також додати свіжий чебрець або орегано. Варити ще хвилинку, зняти з вогню та додати дрібно натертий пармезан. За бажанням, в кінці додати трюфельну пасту та спробувати блюдо на сіль.

⠀

Вівсянку краще подавати відразу. Можна прикрасити лисичками, тертим сиром, полити оливковою олією та просто додати ароматні трави або яйце пашот.