Швидкий сніданок від Насті Монахової: найсмачніший гарячий «бутер», який ви коли-небудь пробували
Фуд-блогер Настя Монахова, також відома як «Настя Поварешка», розповіла своїм численним підписникам, як приготувати сніданок, що сподобається всім членам сім'ї.
Процес приготування вона показала у короткому ролику.
Її відео, як завжди, триває менше хвилини і починається з фірмового «Коротше».
«Це найсмачніші горячі бутери. Відразу включаємо духовку на 180 градусів, щоб розігрілася. І готуємо як на відео, як тільки білок схопитися можна діставати, але зручніше їсти коли жовток некруто, а не рідкий» — каже вона.
Нагадаємо, що нещодавно Настя запропонувала передплатникам рецепт салату, що складається з мінімальної кількості інгредієнтів.174
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