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Смачний салат з двох інгредієнтів: Настя Монахова поділилася незвичайним рецептом

22:21 11 лютого 2022
Смачний салат з двох інгредієнтів: Настя Монахова поділилася незвичайним рецептом

Фуд-блогер Настя Монахова, яка взяла псевдонім «Настя Поварьошка», на відміну від своїх колег, не намагається «завантажувати» підписників довгими описами процесу приготування страв.

Її відео зазвичай триває менше за хвилину і в ньому обов'язково є її фірмове «Коротше», а також смішні коментарі.

Кілька годин тому Настя запропонувала передплатникам рецепт салату, що складається з мінімальної кількості інгредієнтів.

Процес приготування вона показала у короткому ролику.

А в тому, що зрештою вийшла смачна страва, Поварьошці вже встигли написати підписники.

А тим часом у мережі розповіли способи простого приготування яєць пашот та курячого пирога-запіканки.

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