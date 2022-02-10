М'які булочки з джемом: покроковий рецепт

Домашня випічка користується популярністю в українських сім'ях, особливо зараз, коли хлібобулочні вироби подорожчали майже вдвічі. Багато господинь воліють готувати смачні пиріжки, печиво та булочки вдома, вкладаючи в них всю душу.

Кулінари сайту «Прості рецепти» розповіли, як швидко приготувати булочки з джемом.

М'які булочки з джемом Продукти Тісто

Вершкове масло — 80 гр

Цукор — 100 гр

Борошно — 700 гр

Дріжджі — 5 гр

Сіль — 1 гр

Тепле молоко — 300 мл

Яйце — 1 шт. + білок — 1 шт.

Жовток для змащування Начинка

будь-який густий джем Приготування У мисці змішати яйце, цукор та сіль. Влити тепле молоко, розтоплене вершкове масло та дріжджі. Перемішати, поступово додаючи борошно. Замісити м'яке тісто. Поставити у тепле місце на 1 годину. Розділити тісто на 12 частин. Скачати у кулю. Залишити на 10 хвилин. Сформувати булочки, залишити на вистоювання на 15 хвилин. Змастити жовтком, випікати у розігрітій духовці при 180° С протягом 25−30 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт оладок з меншою кількістю борошна, який підійде тим, хто любить печене, але намагається стежити за своєю фігурою.

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