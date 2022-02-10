М'які булочки з джемом: покроковий рецепт
Домашня випічка користується популярністю в українських сім'ях, особливо зараз, коли хлібобулочні вироби подорожчали майже вдвічі. Багато господинь воліють готувати смачні пиріжки, печиво та булочки вдома, вкладаючи в них всю душу.
Кулінари сайту «Прості рецепти» розповіли, як швидко приготувати булочки з джемом.
М'які булочки з джемом
Продукти
Тісто
Вершкове масло — 80 гр
Цукор — 100 гр
Борошно — 700 гр
Дріжджі — 5 гр
Сіль — 1 гр
Тепле молоко — 300 мл
Яйце — 1 шт. + білок — 1 шт.
Жовток для змащування
Начинка
будь-який густий джем
Приготування
У мисці змішати яйце, цукор та сіль. Влити тепле молоко, розтоплене вершкове масло та дріжджі.
Перемішати, поступово додаючи борошно. Замісити м'яке тісто. Поставити у тепле місце на 1 годину.
Розділити тісто на 12 частин. Скачати у кулю. Залишити на 10 хвилин.
Сформувати булочки, залишити на вистоювання на 15 хвилин.
Змастити жовтком, випікати у розігрітій духовці при 180° С протягом 25−30 хвилин.
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