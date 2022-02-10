Набагато менше борошна, ніж у класичному рецепті: «суперниця» Лізи Глінської запропонувала незвичайні оладки

Фуд-блогерка masha. stories не позиціонує себе як професійний кухар. В очах передплатників вона просто сучасна дівчина, яка захоплюється готуванням та кайфує від приготування смачних та красивих страв.

Серед 1,2 млн її передплатників багато тих, хто читає рецепти більше «через Машу», ніж «через їжу» — їм подобається те, як виглядає дівчина, і як підносить свої страви. Тому певною мірою фуд-блогерку можна порівняти з Лізою Глінською, Яною Станішевською, Лілією Цвіт чи іншими українськими фуд-ентузіастками.

Маша запропонувала приготувати улюблені багатьма оладки за своїм рецептом.

"Оладки бувають різні, але в нас люблять саме такі. Тут набагато менше борошна, ніж у класичному рецепті - але вони виходять такі м'які, ніжні та "незамаслені" - що так і хочеться взяти оладок й швидше макнути його у сметанку", - пише Маша.

Для приготування таких оладок потрібні Кефір – 400 мл

Борошно – 150 гр або 8-10 ст ложок

Яйце - 1 шт

Сода харчова - 1/2 год ложки

Цукор - 2 ст. ложки

Сіль-1/2 год ложки Приготування

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У теплий кефір додати харчову соду, одне яйце, цукор, сіль, борошно.

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Добре перемішати віночком й залишити на 10 хвилин

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Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії (можна взагалі без неї) й викладати тісто. ⠀ Смажити оладки з двох боків на середньому вогні до готовності.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Марічка Падалко поділилася «заспокійливим» рецептом панкейків.

«ФАКТИ» публікували універсальний рецепт смачних оладок. За цим рецептом також можна приготувати панкейки та віденські вафлі.

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