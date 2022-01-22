«Допомагає відволіктися від переживань»: Марічка Падалко поділилася рецептом «заспокійливих панкейків»

Українська телеведуча Марічка Падалко, яка раніше розповіла, як приготувати високу і красиву шарлотку, поділилася «заспокійливим» рецептом панкейків.

«Допомагає відволіктися від переживань і зосередитися на приємних справах», — стверджує телеведуча і викладає в Instagram відео з процесом приготування панкейків. Причому зробила вона їх багато — аж 35 штук.

Інгредієнти: 2 яйця;

400 г борошна;

2 ч. л. розпушувача;

8 ст. цукру;

80 г розтопленого масла;

500 мл молока. Приготування: Додати розпушувач у борошно та просіяти.

Перемішати всі інгредієнти, доки тісто не стане схожим на густу сметану.

Випікати на сухій пательні.

Перевертати, як тільки на поверхні тіста з'являються бульбашки.

«Якщо перевертаєш невчасно, те, що виходить, можна побачити на відео», — жартує Марічка і додає: «Зберігаємо спокій, друзі, і смачно готуємо!»

Раніше телеведуча поділилася рецептом приготування цукерок «Пташине молоко» в домашніх умовах.

Фото — скріншот

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter