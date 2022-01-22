«Допомагає відволіктися від переживань»: Марічка Падалко поділилася рецептом «заспокійливих панкейків»
Українська телеведуча Марічка Падалко, яка раніше розповіла, як приготувати високу і красиву шарлотку, поділилася «заспокійливим» рецептом панкейків.
«Допомагає відволіктися від переживань і зосередитися на приємних справах», — стверджує телеведуча і викладає в Instagram відео з процесом приготування панкейків. Причому зробила вона їх багато — аж 35 штук.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 400 г борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 8 ст. цукру;
- 80 г розтопленого масла;
- 500 мл молока.
Приготування:
- Додати розпушувач у борошно та просіяти.
- Перемішати всі інгредієнти, доки тісто не стане схожим на густу сметану.
- Випікати на сухій пательні.
- Перевертати, як тільки на поверхні тіста з'являються бульбашки.
«Якщо перевертаєш невчасно, те, що виходить, можна побачити на відео», — жартує Марічка і додає: «Зберігаємо спокій, друзі, і смачно готуємо!»
Раніше телеведуча поділилася рецептом приготування цукерок «Пташине молоко» в домашніх умовах.
Фото — скріншот113
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