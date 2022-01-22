28.16 / 28.39 31.84 / 32.22
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Допомагає відволіктися від переживань»: Марічка Падалко поділилася рецептом «заспокійливих панкейків»

10:34 22 січня 2022
Панкейки

Українська телеведуча Марічка Падалко, яка раніше розповіла, як приготувати високу і красиву шарлотку, поділилася «заспокійливим» рецептом панкейків.

«Допомагає відволіктися від переживань і зосередитися на приємних справах», — стверджує телеведуча і викладає в Instagram відео з процесом приготування панкейків. Причому зробила вона їх багато — аж 35 штук.

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 400 г борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 8 ст. цукру;
  • 80 г розтопленого масла;
  • 500 мл молока.

Приготування:

  • Додати розпушувач у борошно та просіяти.
  • Перемішати всі інгредієнти, доки тісто не стане схожим на густу сметану.
  • Випікати на сухій пательні.
  • Перевертати, як тільки на поверхні тіста з'являються бульбашки.

«Якщо перевертаєш невчасно, те, що виходить, можна побачити на відео», — жартує Марічка і додає: «Зберігаємо спокій, друзі, і смачно готуємо!»

Раніше телеведуча поділилася рецептом приготування цукерок «Пташине молоко» в домашніх умовах.

Фото — скріншот

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кендалл Дженнер

Найбільш високооплачувана модель у світі знялася у мінібікіні та у хутряних чоботях на снігу

Принц Ендрю

Принц Ендрю змушував покоївку розсаджувати 72 своїх плюшевих ведмедиків за спеціальною схемою — і кричав у разі помилки

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.