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Марічка Падалко поділилася з українцями рецептом дивовижної шарлотки — «завжди виходить високою та красивою»

13:07 29 серпня 2021
Падалко

Відома українська телеведуча Марічка Падалко, у якої є чимало перевірених рецептів, розповіла, як приготувати високу й гарну шарлотку.

«Шарлотка, яка завжди виходить. Завжди! Яблука вже падають на землю на дачі, і ми спекли перший пиріг з власними фруктами. Можете спробувати мій рецепт. Я його використовую понад 10 років», — написала ведуча в Instagram.

Шарлотка

Інгредієнти

4 яблука
5 яєць
320 г цукру
320 г борошна
1 ч.л. розпушувача
кориця

Приготування

Порізати яблука кубиками й густо посипати корицею, щоб вона вбралася в яблука.

Збити яйця з цукром. Маса повинна стати майже білою.

Додати розпушувач в просіяне борошно, щоб тісто зберегло свою легкість і добре піднялося.

Додати борошно в яєчну масу.

У тісто додати яблука і перемішати.

Шарлотку можна спекти в мультиварці в режимі «Випічка» або в духовці.

У духовці температура повинна бути не вище 180 градусів, час випічки 30−40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.

У мережі подякували ведучий за рецепт й поділилися своїми лайфаками приготування смачної шарлотки.

Раніше Падалко поділилася рецептом приготування цукерок «Пташине молоко».

Фото Instagram / marichkapadalko

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