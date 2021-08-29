Марічка Падалко поділилася з українцями рецептом дивовижної шарлотки — «завжди виходить високою та красивою»

Відома українська телеведуча Марічка Падалко, у якої є чимало перевірених рецептів, розповіла, як приготувати високу й гарну шарлотку.

«Шарлотка, яка завжди виходить. Завжди! Яблука вже падають на землю на дачі, і ми спекли перший пиріг з власними фруктами. Можете спробувати мій рецепт. Я його використовую понад 10 років», — написала ведуча в Instagram.

Шарлотка

Інгредієнти 4 яблука

5 яєць

320 г цукру

320 г борошна

1 ч.л. розпушувача

кориця Приготування Порізати яблука кубиками й густо посипати корицею, щоб вона вбралася в яблука. Збити яйця з цукром. Маса повинна стати майже білою. Додати розпушувач в просіяне борошно, щоб тісто зберегло свою легкість і добре піднялося. Додати борошно в яєчну масу. У тісто додати яблука і перемішати. Шарлотку можна спекти в мультиварці в режимі «Випічка» або в духовці. У духовці температура повинна бути не вище 180 градусів, час випічки 30−40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.

У мережі подякували ведучий за рецепт й поділилися своїми лайфаками приготування смачної шарлотки.

Раніше Падалко поділилася рецептом приготування цукерок «Пташине молоко».

Фото Instagram / marichkapadalko

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