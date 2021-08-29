Марічка Падалко поділилася з українцями рецептом дивовижної шарлотки — «завжди виходить високою та красивою»
Відома українська телеведуча Марічка Падалко, у якої є чимало перевірених рецептів, розповіла, як приготувати високу й гарну шарлотку.
«Шарлотка, яка завжди виходить. Завжди! Яблука вже падають на землю на дачі, і ми спекли перший пиріг з власними фруктами. Можете спробувати мій рецепт. Я його використовую понад 10 років», — написала ведуча в Instagram.
Шарлотка
Інгредієнти
4 яблука
5 яєць
320 г цукру
320 г борошна
1 ч.л. розпушувача
кориця
Приготування
Порізати яблука кубиками й густо посипати корицею, щоб вона вбралася в яблука.
Збити яйця з цукром. Маса повинна стати майже білою.
Додати розпушувач в просіяне борошно, щоб тісто зберегло свою легкість і добре піднялося.
Додати борошно в яєчну масу.
У тісто додати яблука і перемішати.
Шарлотку можна спекти в мультиварці в режимі «Випічка» або в духовці.
У духовці температура повинна бути не вище 180 градусів, час випічки 30−40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
У мережі подякували ведучий за рецепт й поділилися своїми лайфаками приготування смачної шарлотки.
Раніше Падалко поділилася рецептом приготування цукерок «Пташине молоко».
Фото Instagram / marichkapadalko454
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