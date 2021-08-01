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Книга рецептів

Марічка Падалко поділилася рецептом приготування «улюбленого дефіциту з дитинства»

8:25 1 серпня 2021
Марічка Падалко

Відома українська телеведуча Марічко Падалко любить готувати для домашніх і має чимало перевірених особисто рецептів. Цього разу в Instagram вона запропонувала власноруч приготувати «дефіцит» радянського дитинства — цукерки «Пташине молоко».

Вам знадобляться:

  • 3 білка
  • 100 г вершкового масла
  • 100 г згущівки (якщо куплена Вами не дуже густа, а «тече», замість литися, тоді візьміть 70 г)
  • 150 г води
  • 150 г цукру
  • 1 пакетик агар-агару 8 г
  • какао для декору. Також може бути кокосова стружка, або подрібнені горіхів.
  • форма для застигання «пташиного молока».

Приготування.
Для масляно-вершкового крему збити вершкове масло, додати до нього згущівку. Почати збивати вершки на маленькій швидкості, додавши до них столову ложку лимонного соку (пізніше можна буде вичавити ще трохи, аби збалансувати «солодкість» маси перед застиганням)

Паралельно ставимо на плитку немаленький сотейник. Туди виливаємо воду, висипаємо увесь вміст пакетику з агар-агаром і цукор.

Підвищуємо швидкість на міксері із білками і паралельно готуємо сироп із агар-агаром

Як тільки побачили, що на сиропі почали з’являтися «ліниві» бульбашки і він вже не тече з ложки, як вода, а «тягнеться», виливаємо його обережно в суміш з білками і збиваємо далі. Так, виливаємо одразу горячим і не переживаємо з цього приводу. Головне, пересвідчитися, що прозорий сироп не лишився на стінках сотейника, бо він вже буде «липким». Уважно дістаємо увесь!

Коли перемішали сироп і білки, починаємо додавати вершковий крем. І заливаємо всю масу в ємність для застигання. Відправляємо в холодильник до 4 годин.

Потім розрізаємо кубиками, квадратиками чи прямокутниками.

А раніше телеведуча поділилася і рецептом своєї ситної і корисної яєчні з овочами.

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