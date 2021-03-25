Маричка Падалко дала рецепт своей сытной и полезной яичницы

Телеведущая Маричка Падалко поделилась рецептом сытного и полезного блюда из яиц, которое можно быстро приготовить, и при этом не тратить время на нарезку салата.

На видео, которое телеведущая выложила в Instagram, она показывает, как зелень крошиться прямо на сковородку с яйцами. «А вы знали, как за минуту можно приготовить завтрак, чтобы сразу был и „белок“, и побольше зелени. Особенно, когда нет времени отдельно нарезать салат», — пишет Маричка и добавляет, что блюдо получается очень сытным.

Недавно Маричка Падалко рассказала, как начинала устанавливать гендерное равенство, начиная со своей семьи. Ее супругу, экс-нардепу Егору Соболеву, было «делегировано» право организовать один из детских дней рождения.

Фото Марички Падалко из социальных сетей.

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