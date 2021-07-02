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Вийде у кожного: схудла Марічка Падалко поділилася рецептом полуничної панна котти

11:14 2 липня 2021
пана котта

Телеведуча Марічка Падалко, яка розповіла, як їй вдалося схуднути, поділилася з фоловерами рецептом полуничної панна коти, яку, за її словами, зможе приготувати кожний.

У Instagram вона виклала відео з процесом приготування цієї страви і розповіла, які потрібні продукти.

На шість порцій (300 мл):

1 пакет желе зі смаком полуниці;
3 пакети панна котти зі смаком полуниці;
свіжі ягоди і м'ята для декору.

Приготування:

Приготувати перший шар десерту — желе — за інструкцією на пакеті або ж подивитися, як це робить Марічка Падалко. Дати суміші охолонути і розлити по креманках. На дно можна покласти свіжі фрукти. Поставити на кілька годин у холодильник

Підготувати панна котту за інструкцією або ж повторити дії телеведучої на відео. Знизити температуру до кімнатної і залити поверх желе. Поставити креманки у холодильник. Коли верхній шар застигне, прикрасити його фруктами.

«Ви можете придумати свою комбінацію шарів — взяти інше желе, наприклад, апельсинове або кілька різних. Головне, щоб шар панна котти був над желе, тому що у нього легше текстура», — радить Марічка Падалко.

Раніше Марічка Падалко розповіла, як приготувати паску, особливістю якої є додавання у тісто сухофруктів та куркуми.

Фото — скріншот.

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