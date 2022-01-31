Смачні оладки на сніданок: універсальний рецепт

На Telegram-каналі «Простий рецепт» поділилися універсальним рецептом смачних оладок.

З тіста за цим рецептом також можна приготувати панкейки та віденські вафлі.

Оладки Продукти

йогурт густий 130 гр

яйце 2шт

борошно рисове 4 ст/л

розпушувач ½ чл

підсолоджувач

дрібка солі Приготування Усі продукти змішати до однорідної маси. Повинна бути консистенція густої сметани. Смажити на сухій сковороді на середньому вогні без кришки.

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