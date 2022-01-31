Смачні оладки на сніданок: універсальний рецепт
На Telegram-каналі «Простий рецепт» поділилися універсальним рецептом смачних оладок.
З тіста за цим рецептом також можна приготувати панкейки та віденські вафлі.
Оладки
Продукти
йогурт густий 130 гр
яйце 2шт
борошно рисове 4 ст/л
розпушувач ½ чл
підсолоджувач
дрібка солі
Приготування
Усі продукти змішати до однорідної маси. Повинна бути консистенція густої сметани.
Смажити на сухій сковороді на середньому вогні без кришки.
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