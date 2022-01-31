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Смачні оладки на сніданок: універсальний рецепт

9:47 31 січня 2022
оладки

На Telegram-каналі «Простий рецепт» поділилися універсальним рецептом смачних оладок.

З тіста за цим рецептом також можна приготувати панкейки та віденські вафлі.

Оладки

Продукти
йогурт густий 130 гр
яйце 2шт
борошно рисове 4 ст/л
розпушувач ½ чл
підсолоджувач
дрібка солі

Приготування

Усі продукти змішати до однорідної маси. Повинна бути консистенція густої сметани.

Смажити на сухій сковороді на середньому вогні без кришки.

Кулінари Telegram-каналу «Прості рецепти» також розповіли, як приготувати повітряні пончики на кефірі.

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