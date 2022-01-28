Пончики з цукровою пудрою на кефірі: покроковий рецепт ласощів до чаю
Випічка на кефірі популярна у багатьох господинь. Вона бюджетна, не вимагає багато часу, а результат завжди виходить чудовим.
На Telegram-каналі «Прості рецепти» розповіли, як приготувати повітряні пончики на кефірі.
Пончики на кефірі
Продукти
Борошно — 2,5 склянки
Кефір — 250 мл
Цукор — 5 ст. л.
Яйце — 1 шт.
Сода — 0,5 ч. л.
Сіль — 1 щіпка
Олія — 3 ст.л.
Цукрова пудра
Приготування
Крок 1 Кефір з'єднати з яйцем, сіллю та цукром.
Крок 2 Додати соду та олію. Добре перемішати.
Крок 3 Додати просіяне борошно. Перемішати.
Крок 4 Замісити еластичне тісто. Загорнути у харчову плівку та залишити на 25 хвилин.
Крок 5 Розділити тісто на дві частини, кожну розкачати в пласт товщиною 1 см.
Крок 6 Формою або склянкою вирізати з тіста кружечки. У центрі кожного кружечка вирізати отвір.
Крок 7 На розігріту в сковороду з олією викладати пончики й обсмажувати з двох боків до золотистого кольору.
Крок 8 Готові пончики посипати цукровою пудрою.
Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ розповіла, як з простих продуктів приготувати «напрочуд смачні пиріжки», рецепт теж на кефірі.
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