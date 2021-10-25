Заливний пиріг на кефірі з куркою та картоплею: рецепт простого та ситного перекусу
Нещодавно Директор Школи леді Тетяна Мокріді розповіла, як приготувати відкритий пиріг з куркою та грибами, який називається Кіш Лорен.
Кулінари сайту Аймкук запропонували свій рецепт пирога з куркою. На їхню думку, найголовніше в цій страві — це смачне тісто.
Заливний пиріг з куркою і картоплею
Тісто
Кефір — 500 мл
Борошно пшеничне — 350 г
Олія — 100 мл
Яйця — 3 шт.
Цукор — 1,5 ч.л.
Розпушувач — 1 ст.л.
Сіль — 1,5 ч.л.
Для начинки
Куряча грудка — 1 шт.
Картопля — 100 г
Цибуля ріпчаста — 100 г
Зелень — 1 пучок
Зіра — 1 ч.л.
Сіль, перець — до смаку
Маргарин й манна крупа — для підготовки листа
Приготування
Налити кефір, вбити 3 яйця й додати олію.
Потім додати розпушувач, цукор та сіль. Перемішати.
Додати борошно й збити до однорідності.
Для начинки куряче філе нарізати досить дрібно.
Так само нарізати картоплю, цибулю і зелень.
З'єднати всі продукти для начинки, посолити до смаку, додати улюблені спеції. Розмішати.
Деко змастити маргарином й посипати манною крупою.
Вилити на деко половину тіста та розрівняти ложкою. Зверху викласти начинку. Начинку полити другою частиною тіста.
Духовку розігріти до 240 градусів, поставити пиріг й відразу ж зменшити температуру до 170 градусів. Пиріг буде випікатися 45 хвилин.
«ФАКТИ» публікували рецепт французького пирога з цукіні та фетою від Григорія Германа.222
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter