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Заливний пиріг на кефірі з куркою та картоплею: рецепт простого та ситного перекусу

13:31 25 жовтня 2021
пиріг

Нещодавно Директор Школи леді Тетяна Мокріді розповіла, як приготувати відкритий пиріг з куркою та грибами, який називається Кіш Лорен.

Кулінари сайту Аймкук запропонували свій рецепт пирога з куркою. На їхню думку, найголовніше в цій страві — це смачне тісто.

Заливний пиріг з куркою і картоплею

Тісто
Кефір — 500 мл
Борошно пшеничне — 350 г
Олія — 100 мл
Яйця — 3 шт.
Цукор — 1,5 ч.л.
Розпушувач — 1 ст.л.
Сіль — 1,5 ч.л.

Для начинки
Куряча грудка — 1 шт.
Картопля — 100 г
Цибуля ріпчаста — 100 г
Зелень — 1 пучок
Зіра — 1 ч.л.
Сіль, перець — до смаку
Маргарин й манна крупа — для підготовки листа

Приготування

Налити кефір, вбити 3 яйця й додати олію.

Потім додати розпушувач, цукор та сіль. Перемішати.

Додати борошно й збити до однорідності.

Для начинки куряче філе нарізати досить дрібно.

Так само нарізати картоплю, цибулю і зелень.

З'єднати всі продукти для начинки, посолити до смаку, додати улюблені спеції. Розмішати.

Деко змастити маргарином й посипати манною крупою.

Вилити на деко половину тіста та розрівняти ложкою. Зверху викласти начинку. Начинку полити другою частиною тіста.

Духовку розігріти до 240 градусів, поставити пиріг й відразу ж зменшити температуру до 170 градусів. Пиріг буде випікатися 45 хвилин.

«ФАКТИ» публікували рецепт французького пирога з цукіні та фетою від Григорія Германа.

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