Заливний пиріг на кефірі з куркою та картоплею: рецепт простого та ситного перекусу

Нещодавно Директор Школи леді Тетяна Мокріді розповіла, як приготувати відкритий пиріг з куркою та грибами, який називається Кіш Лорен.

Кулінари сайту Аймкук запропонували свій рецепт пирога з куркою. На їхню думку, найголовніше в цій страві — це смачне тісто.

Заливний пиріг з куркою і картоплею Тісто

Кефір — 500 мл

Борошно пшеничне — 350 г

Олія — 100 мл

Яйця — 3 шт.

Цукор — 1,5 ч.л.

Розпушувач — 1 ст.л.

Сіль — 1,5 ч.л. Для начинки

Куряча грудка — 1 шт.

Картопля — 100 г

Цибуля ріпчаста — 100 г

Зелень — 1 пучок

Зіра — 1 ч.л.

Сіль, перець — до смаку

Маргарин й манна крупа — для підготовки листа Приготування Налити кефір, вбити 3 яйця й додати олію. Потім додати розпушувач, цукор та сіль. Перемішати. Додати борошно й збити до однорідності. Для начинки куряче філе нарізати досить дрібно. Так само нарізати картоплю, цибулю і зелень. З'єднати всі продукти для начинки, посолити до смаку, додати улюблені спеції. Розмішати. Деко змастити маргарином й посипати манною крупою. Вилити на деко половину тіста та розрівняти ложкою. Зверху викласти начинку. Начинку полити другою частиною тіста. Духовку розігріти до 240 градусів, поставити пиріг й відразу ж зменшити температуру до 170 градусів. Пиріг буде випікатися 45 хвилин.

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