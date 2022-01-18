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Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

21:26 18 січня 2022
булочки

Для частування друзів та зимових посиденьок з родичами ідеально підходять пишні булочки. На відміну від сирної випічки на дріжджовому тісті, в цьому рецепті сир додається і в тісто, і в начинку. Технологію приготування наводить Telegram-канал Прості рецепти.


Пишні булочки з сиром

Для тіста:

  • Сир — 180 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Цукор ванільний — пакетик;
  • Сіль — щіпка;
  • Олія — 3 ст. л.;
  • Молоко — 100 мл;
  • Борошно — 250 г;
  • Розпушувач -1 ч. л.;
  • Цукрова пудра.

Для начинки:

  • Сир — 180 г;
  • Цукор — 2 ст.л.;
  • Крохмаль кукурудзяний — 1,5 ст.л.

Приготувати тісто, змішавши сир, цукор, сіль, потім додавши масло та молоко і на останньому етапі всипавши борошно з розпушувачем.
Тісто замісити, розкачати, нарізати прямокутниками.
Для начинки розтерти сир, цукор та крохмаль. Можна використовувати сито чи блендер.
Начинку покласти на тісто, згорнути рулетик. Випікати при 180 градусах 25 хвилин. Готові булочки посипати пудрою.

Нагадаємо, учасниця «Пекельної кухні» Карина Миргород поділилася рецептом сіннабонів із корицею. Для начинки використовується сир рикота або маскарпоне.

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