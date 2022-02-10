Нереально смачний рулет із маринованого сала: простий рецепт

До борщу за улюбленим рецептом можна приготувати не менш смачне доповнення — рулет із маринованого сала зі спеціями. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар .

Рулет із маринованого сала до борщу Сало — 1 кг;

Гірчиця гостра — 3 ст. л.;

Хрін червоний — 3 ст. л.;

Зелень рубана — 1 ст. л.;

Сіль, перець. Мариноване сало нарізати скибочками та розкласти їх на харчовій плівці трохи внапуск. Приготувати намазку: змішати гірчицю, хрін та зелень, посолити та поперчити. Змастити сало, згорнути рулет. Посипати перцем. Дати постояти у холодильнику.

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