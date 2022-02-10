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Нереально смачний рулет із маринованого сала: простий рецепт

16:44 10 лютого 2022
рулет із сала

До борщу за улюбленим рецептом можна приготувати не менш смачне доповнення — рулет із маринованого сала зі спеціями. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар .

Рулет із маринованого сала до борщу

  • Сало — 1 кг;
  • Гірчиця гостра — 3 ст. л.;
  • Хрін червоний — 3 ст. л.;
  • Зелень рубана — 1 ст. л.;
  • Сіль, перець.

Мариноване сало нарізати скибочками та розкласти їх на харчовій плівці трохи внапуск. Приготувати намазку: змішати гірчицю, хрін та зелень, посолити та поперчити. Змастити сало, згорнути рулет. Посипати перцем. Дати постояти у холодильнику.

Нагадаємо, в Україні відомі сотні рецептів борщу. А ресторатор Дмитро Борисов запропонував незвичайну форму подачі страви — у качані капусти.

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