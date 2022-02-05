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Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.

21:14 5 лютого 2022
Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.

Відомий український фуд-блогер Людмила Борщ відома своєю прихильністю до простого приготування страв, включаючи, звичайно ж, салати.

Цього разу вона запропонувала поєднати в салаті болгарський перець, копчене м'ясо, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.

Необхідні продукти:

  • червоний болгарський перець — 1 штука
  • морква по-корейськи — 200 г
  • копчена куряча грудка — 150 г
  • кукурудза — 4−5 столових ложок
  • петрушка
  • кріп
  • оливкова олія.

Перець нарізається соломкою, до нього додаються дрібно нарізана зелень, кубики копченого м'яса, морква подрібнена по-корейськи, консервована кукурудза.

Заправляється салат оливковою олією.

«Можна повечеряти лише цим салатом і ви будете ситі та задоволені», — пообіцяла блогер.

Нагадаємо, раніше блогери розповіли, як приготувати ще й огірки по-корейськи.

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