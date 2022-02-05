Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.
Відомий український фуд-блогер Людмила Борщ відома своєю прихильністю до простого приготування страв, включаючи, звичайно ж, салати.
Цього разу вона запропонувала поєднати в салаті болгарський перець, копчене м'ясо, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу.
Необхідні продукти:
- червоний болгарський перець — 1 штука
- морква по-корейськи — 200 г
- копчена куряча грудка — 150 г
- кукурудза — 4−5 столових ложок
- петрушка
- кріп
- оливкова олія.
Перець нарізається соломкою, до нього додаються дрібно нарізана зелень, кубики копченого м'яса, морква подрібнена по-корейськи, консервована кукурудза.
Заправляється салат оливковою олією.
«Можна повечеряти лише цим салатом і ви будете ситі та задоволені», — пообіцяла блогер.
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