Огірки по-корейськи на зиму: рецепт смачної закуски
У мережі розповіли новий спосіб приготування закуски з огірків — по-корейськи. Ця гостра страва досить проста в приготуванні, а взимку добре йде під картоплю та м'ясні страви, пише ресурс inc-news .
Вам знадобляться:
• огірки — 2 кг;
• морква — 0,5 кг;
• цукор — 100 г;
• оцет — 80 мл;
• рослинна олія без запаху — 80 мл;
• сіль — 50 г;
• очищений часник — 30 г;
• спеції для корейської моркви — 3 ст. ложки
Спосіб приготування
Очистити овочі.
Натерти моркву на крупній тертці або нашаткувати середньої соломкою.
Огірки нарізати уздовж (четвертинками).
Залити огірки і моркву маринадом з цукру, оцту, рослинного масла, солі, подрібненого часнику і спецій для моркви по-корейськи.
Ретельно все перемішати, щоб кожен шматочок просочився маринадом.
На овочі поставити гніт: покласти тарілку, а зверху — ємність з водою на 4 години. Після цього овочі пустять сік, а салат буде готовий до вживання або закатку в банки.
В чисті банки покладіть салат, туди ж влийте вийшов сік. Прикрийте банки кришками.
Стерилізуйте банки з вмістом 10−15 хвилин.
Закрутіть банки кришками, переверніть на кришку і укутайте на 24 години. Через добу приберіть заготовку в шафу або льох.
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