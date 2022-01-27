Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Незважаючи на те, що найголовніші церковні та світські дати залишилися позаду, у лютому та березні на українців чекає чимало світлих і радісних днів — День закоханих, Восьме березня, Масляна та інші.

Тому господарочкам доведеться, швидше за все, приймати в будинку бажаних, але не завжди очікуваних гостей. І для цього як ніколи знадобиться вміння готувати частування до столу швидко, легко і з наявних у будинку продуктів.

На цей випадок фуд-блогер Людмила Борщ вирішила поділитися деякими своїми «заготовками» та напрацюваннями.

«Коли вдома знаходжу банку кукурудзи, готую ці салати. Швидкі, смачні салати власноруч», — рекомендує вона.

Для приготування першого, овочевого салату вам знадобляться:

свіжий огірок (1 штука);

білокачанна капуста (150 г);

кукурудза (3 столові ложки);

майонез.

Приготування

Капусту шаткуємо, огірки нарізаємо соломкою, додаємо кукурудзу, майонез і дрібно нарізану зелень.

Для другого салату потрібен невеликий шматочок напівкопченої ковбаси (150 г). Її слід нарізати кубиком.

Сир (теж 150 грамів) натираємо на великій тертці.

Великий свіжий огірок нарізаємо смужками.

Додаємо кукурудзу (3 столові ложки) та змащуємо майонезом.

Основу третього салату теж складає капуста — 180 грамів овочу треба подрібнити ножем на невеликі шматочки.

Крабові палички (150 г) нарізаємо на шматочки, болгарський перець (1 штука) — на шматочки або кубики.

Додамо в салат і невеликий шматочок улюбленої ковбаси (200 г).

Пікантність салату додасть часник — 1−2 зубчики потрібно натерти на тертці (або подрібнити у часнику).

Додаємо 3 столові ложки кукурудзи, заправляємо майонезом і подаємо на стіл.

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