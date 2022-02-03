Гості на порозі: готуємо конвертики з грибами за 10 хвилин
Лаваш нерідко використовують як основу для приготування основних страв та десертів. Він дуже зручний, коли потрібно приготувати закуски, але не хочеться морочитися з тістом.
Кулінари Telegram-каналу «Смачно поїмо» запропонували рецепт конвертиків з грибами, які можна приготувати за 10 хвилин до приходу гостей.
Конвертики з грибами
Продукти
Лаваш
Печериці — 4−5 шт
Цибуля ріпчаста — 1 маленька або ½ великої
Кабачкова ікра — 4 ст. л
Приготування
Печериці промити й нарізати середніми кубиками, цибулю дрібно нарізати.
Обсмажити печериці з цибулею на олії, посолити й поперчити.
Лаваш розрізати на смужки, на кожну розподілити кабачкову ікру та гриби.
Загорнути конвертики та обсмажити на сухій сковороді з двох боків.
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