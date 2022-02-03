Гості на порозі: готуємо конвертики з грибами за 10 хвилин

Лаваш нерідко використовують як основу для приготування основних страв та десертів. Він дуже зручний, коли потрібно приготувати закуски, але не хочеться морочитися з тістом.

Кулінари Telegram-каналу «Смачно поїмо» запропонували рецепт конвертиків з грибами, які можна приготувати за 10 хвилин до приходу гостей.

Конвертики з грибами Продукти

Лаваш

Печериці — 4−5 шт

Цибуля ріпчаста — 1 маленька або ½ великої

Кабачкова ікра — 4 ст. л Приготування

Печериці промити й нарізати середніми кубиками, цибулю дрібно нарізати. Обсмажити печериці з цибулею на олії, посолити й поперчити. Лаваш розрізати на смужки, на кожну розподілити кабачкову ікру та гриби. Загорнути конвертики та обсмажити на сухій сковороді з двох боків.

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