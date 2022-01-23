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Такої ви ще не куштували: рецепт курки, цілком запеченої у лаваші

17:32 23 січня 2022
Курка у лаваші

Як тільки не готують курку — і шматочками, і на банці, і тушкою в духовці. Однак цього разу в мережі опублікували зовсім незвичайний рецепт — птиці в лаваші.

Як зазначає канал Домашня консервація, для цієї страви варто вибрати невелику тушку.

Крім неї, рецепт включає:

  • лаваш;
  • сир;
  • скибочку лимона;
  • помідори.

Етапи приготування:

М'ясо попередньо солимо, перчимо, обмазуємо спеціями, часником і т. д, залишаємо трохи промаринуватися.

Для начинки беремо сир і помідори в рівних пропорціях (начиняємо тушку щільно).

Листи лаваша стелимо внахлест, змащуємо рослинним маслом і кладемо курку на край. Загортаємо, краї заправляємо усередину.

Викладаємо згорток з куркою на лист, застелений фольгою. Зверху змащуємо олією, накриваємо фольгою (не щільно) і ставимо в розігріту до 180 гр., запікаємо протягом 1 години або більше (залежно від розміру курки).

За 15−20 хвилин до готовності знімаємо фольгу і даємо зарум'янитися.

Таким чином, зверху виходить хрумкий хлібний чіпс, а внизу лаваш просочується соками курки і стає м'яким, як чебурек.

Нагадаємо, за допомогою лаваша виходять і солодкі страви, які здатні здивувати вашу родину.

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