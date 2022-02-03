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Авторка «Бендериків» представила рецепт торта «Хрещатик»: для всіх поціновувачів знаменитого «Київського торта»

12:28 3 лютого 2022
Торт Хрещатик

Фуд-блогерка із Кременчука, яка раніше поділилася рецептом незвичайних «Бендериків», розповіла фоловерам, як приготувати торт «Хрещатик».

На кулінарному каналі «Випічка та кулінарія» вона запевняє, що такий торт має обов'язково сподобатися поціновувачам «Київського торта».

Інгредієнти:

  • 120 г яєчних білків (4 шт.);
  • 300 г цукру;
  • 150 г мигдалю;
  • 40 г борошна.

Для крему:

  • 3 яєчні жовтки;
  • 180 мл молока;
  • 240 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 300 г вершкового масла (82,5%);
  • 10 г какао.

«Температура випічки — 150 градусів, час випічки — 35 — 40 хвилин, але враховуйте особливості своєї духовки. У процесі випікання при вищій температурі утворюється товста скоринка і не пропікається м'якуш. При низькій температурі випічки вироби виходять сухими та жорсткими. Розміри торту: діаметр -20 см, висота 6 см, вага -1,05 кг», — уточнює авторка та показує докладний процес приготування на відео.

Раніше суддя Кулінарного шоу «Массерчеф» Володимир Ярославський розповів, як підготувати знамениту київську перепічку.

Фото — скріншот

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