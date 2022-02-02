«Київський снек»: Володимир Ярославський розповів, як приготувати знамениту київську перепічку вдома
Київські перепічки з сосисками давно стали однією з кулінарних візиток столиці України на кшталт котлети по-київськи. Ця нехитра страва навіть згадується у путівниках та туристичних онлайн-ресурсах на кшталт TripAdvisor, Foursquare, Lonely Planet та інших.
Рецепт їхнього приготування вдома у своєму Instagram розповів суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський.
Необхідні продукти:
- 350 г теплої води
- 35−40 г цукру
- 8−10 сухих дріжджів
- 520−540 г борошна
- 10 г солі
- олія для фритюру
- 10 сосисок.
Спосіб приготування
1. У теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Додайте просіяне борошно, сіль і замісіть тісто. Залиште його в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося.
2. Сформуйте з тіста 10 кульок та розкатайте. Загорніть сосиски в тісто, добре піднявши краї, як на вареники.
3. Сформовані заготовки залиште у теплому місці, щоб вони підійшли приблизно у 2,5 рази.
4. Соняшникову олію розігрійте до 180 градусів і обсмажте в ній перепічки (по 1 хвилині з кожного боку до рум'яності).
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