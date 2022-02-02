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«Київський снек»: Володимир Ярославський розповів, як приготувати знамениту київську перепічку вдома

23:05 2 лютого 2022
«Київський снек»: Володимир Ярославський розповів, як приготувати знамениту київську шпильку вдома

Київські перепічки з сосисками давно стали однією з кулінарних візиток столиці України на кшталт котлети по-київськи. Ця нехитра страва навіть згадується у путівниках та туристичних онлайн-ресурсах на кшталт TripAdvisor, Foursquare, Lonely Planet та інших.

Рецепт їхнього приготування вдома у своєму Instagram розповів суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський.

Необхідні продукти:

  • 350 г теплої води
  • 35−40 г цукру
  • 8−10 сухих дріжджів
  • 520−540 г борошна
  • 10 г солі
  • олія для фритюру
  • 10 сосисок.

Спосіб приготування

1. У теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Додайте просіяне борошно, сіль і замісіть тісто. Залиште його в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося.

2. Сформуйте з тіста 10 кульок та розкатайте. Загорніть сосиски в тісто, добре піднявши краї, як на вареники.

3. Сформовані заготовки залиште у теплому місці, щоб вони підійшли приблизно у 2,5 рази.

4. Соняшникову олію розігрійте до 180 градусів і обсмажте в ній перепічки (по 1 хвилині з кожного боку до рум'яності).

Нагадаємо, схоже частування у своєї господині потягла улюблена кішка актриси «Дизель Шоу» Вікторії Булітко.

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