Різати треба лише ниткою: Мішель Андраде поділилася рецептом справжньої молдавської мамалиги

Популярна співачка та ведуча шоу «Орел і Решка» Мішель Андраде поділилася рецептом молдавської мамалиги, який вона дізналася під час своєї чергової подорожі.

Для молдаван мамалига — національна страва. Це круто заварена каша з кукурудзяного борошна, яку готують вже понад 100 років.

Під час зйомок шоу у Молдові ведуча спробувала кашу. Вона їй дуже сподобалася.

Мішель розповіла, що справжню мамалигу варять у кам'яній печі, постійно помішуючи. Різати страву потрібно не ножем, а ниткою, щоб каша не прилипала.

Молдавська мамалига Продукти кукурудзяне борошно — 400 г;

вода — 1,3 л;

вершкове масло — 2 ст. л.;

бринза — 300 г. Приготування У підсолену воду додати вершкове масло, довести до кипіння. Після цього зменшити вогонь. Обережно всипати кукурудзяне борошно за допомогою сита, помішуючи воду дерев'яною ложкою. Варити кашу 30 хвилин на середньому вогні, щоб вона повільно кипіла, постійно помішуючи. Після цього зменшити вогонь й залишити мамалигу на 15−20 хвилин, поки вона не загусне. Весь цей час потрібно перемішувати. Коли мамалига загусне, викласти її на дошку або велику тарілку. Розрізати на невеликі шматочки ниткою. Подавати з бринзою чи сметаною.

Нагадаємо, популярна фуд-блогерка Людмила Борщ нещодавно поділилася рецептом домашнього яблучного пирога, що подобається і дітям, і дорослим.



А кулінарна блогерка Валентина Сидорова розповіла як приготувати «Дамське» солоне сало.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter