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Книга рецептів

Жіноче сало: вишукана та ніжна страва, відмінний перекус за святковим столом

15:42 31 січня 2022
Сало

Кожна господиня має свої секрети засолювання сала. А є варіант, який називають «жіночим». Втім, тут також господині не єдині - хтось його готує із додаванням цукру, хтось — без.

Другий варіант запропонувала фуд-блогерка Валентина Сидорова, за рецептами якої стежать понад чверть мільйона фоловерів. Вона запевняє, що «Дамське» солоне сало виходить неймовірно ніжним та смачним.

Інгредієнти:

  • Грудинка свиняча — 500 г;
  • Вода кип'ячена охолоджена — 500 мл;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Лавровий лист — 3 шт;
  • Запашний перець горошок — 10 шт;
  • Чорний перець горошок — 1 ч. ложка;
  • Сіль — 25 — 30 г.

Для панірування:

  • Паприка солодка — 2 ч. ложки;
  • Чорний перець мелений — ½ ч. ложки;
  • Часник — 2 зубки.

Приготування:

  • Зрізати шкірку з грудинки, нарізати сало шматочками завширшки 4 сантиметри.
  • У літрову банку покласти лавровий лист, чорний та запашний перець, нарізаний тонкими пластинками часник.
  • Викласти у банку сало, не утрамбовуючи шматочки.
  • Зверху висипати сіль та залити водою кімнатної температури. Закрити кришкою і струсити, щоб сіль добре розчинилася. Поставити банку у холодильник на три доби.
  • Викласти сало на паперові рушники, щоб видалити зайву рідину.
  • На тарілці змішати інгредієнти для панірування. Обваляти у суміші обсушені шматочки сала.
  • Перед тим, як відправити сало на зберігання у морозилку, кожен шматочок загортається у харчову фольгу.
  • Трохи підморожене сало дістати з морозилки та тонко нарізати.

Раніше своїм секретами засолювання сала поділився шеф-кухар Дмитро Борисов. Він розповів про два варіанти його зберігання — у банках та у морозилці — із попередньою обробкою.

Фото — скріншот

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