Жіноче сало: вишукана та ніжна страва, відмінний перекус за святковим столом
Кожна господиня має свої секрети засолювання сала. А є варіант, який називають «жіночим». Втім, тут також господині не єдині - хтось його готує із додаванням цукру, хтось — без.
Другий варіант запропонувала фуд-блогерка Валентина Сидорова, за рецептами якої стежать понад чверть мільйона фоловерів. Вона запевняє, що «Дамське» солоне сало виходить неймовірно ніжним та смачним.
Інгредієнти:
- Грудинка свиняча — 500 г;
- Вода кип'ячена охолоджена — 500 мл;
- Часник — 3 зубчики;
- Лавровий лист — 3 шт;
- Запашний перець горошок — 10 шт;
- Чорний перець горошок — 1 ч. ложка;
- Сіль — 25 — 30 г.
Для панірування:
- Паприка солодка — 2 ч. ложки;
- Чорний перець мелений — ½ ч. ложки;
- Часник — 2 зубки.
Приготування:
- Зрізати шкірку з грудинки, нарізати сало шматочками завширшки 4 сантиметри.
- У літрову банку покласти лавровий лист, чорний та запашний перець, нарізаний тонкими пластинками часник.
- Викласти у банку сало, не утрамбовуючи шматочки.
- Зверху висипати сіль та залити водою кімнатної температури. Закрити кришкою і струсити, щоб сіль добре розчинилася. Поставити банку у холодильник на три доби.
- Викласти сало на паперові рушники, щоб видалити зайву рідину.
- На тарілці змішати інгредієнти для панірування. Обваляти у суміші обсушені шматочки сала.
- Перед тим, як відправити сало на зберігання у морозилку, кожен шматочок загортається у харчову фольгу.
- Трохи підморожене сало дістати з морозилки та тонко нарізати.
Раніше своїм секретами засолювання сала поділився шеф-кухар Дмитро Борисов. Він розповів про два варіанти його зберігання — у банках та у морозилці — із попередньою обробкою.
Фото — скріншот269
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