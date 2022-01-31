Жіноче сало: вишукана та ніжна страва, відмінний перекус за святковим столом

Кожна господиня має свої секрети засолювання сала. А є варіант, який називають «жіночим». Втім, тут також господині не єдині - хтось його готує із додаванням цукру, хтось — без.

Другий варіант запропонувала фуд-блогерка Валентина Сидорова, за рецептами якої стежать понад чверть мільйона фоловерів. Вона запевняє, що «Дамське» солоне сало виходить неймовірно ніжним та смачним.

Інгредієнти: Грудинка свиняча — 500 г;

Вода кип'ячена охолоджена — 500 мл;

Часник — 3 зубчики;

Лавровий лист — 3 шт;

Запашний перець горошок — 10 шт;

Чорний перець горошок — 1 ч. ложка;

Сіль — 25 — 30 г. Для панірування: Паприка солодка — 2 ч. ложки;

Чорний перець мелений — ½ ч. ложки;

Часник — 2 зубки. Приготування: Зрізати шкірку з грудинки, нарізати сало шматочками завширшки 4 сантиметри.

У літрову банку покласти лавровий лист, чорний та запашний перець, нарізаний тонкими пластинками часник.

Викласти у банку сало, не утрамбовуючи шматочки.

Зверху висипати сіль та залити водою кімнатної температури. Закрити кришкою і струсити, щоб сіль добре розчинилася. Поставити банку у холодильник на три доби.

Викласти сало на паперові рушники, щоб видалити зайву рідину.

На тарілці змішати інгредієнти для панірування. Обваляти у суміші обсушені шматочки сала.

Перед тим, як відправити сало на зберігання у морозилку, кожен шматочок загортається у харчову фольгу.

Трохи підморожене сало дістати з морозилки та тонко нарізати.

Раніше своїм секретами засолювання сала поділився шеф-кухар Дмитро Борисов. Він розповів про два варіанти його зберігання — у банках та у морозилці — із попередньою обробкою.

Фото — скріншот

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