Важливий «національний продукт»: шеф-кухар Дмитро Борисов розповів, як правильно засолити сало

«Стратегічний продукт» — сало, ціна на яке в Україні зростає, — можна зберігати кількома способами.

Шеф-кухар Дмитро Борисов в ефірі «1+1» розповів про два варіанти зберігання — у слоїках та у морозилці — із попередньою обробкою.

Рецепт засолювання сала у розсолі: Нарізати сало великими шматками і викласти у скляний слоїк.

Додати до сала спеції: лавровий лист, запашний перець (горошок), часник та інші прянощі за смаком.

Якщо ви хочете засолити сало на тривалий час і закатати, його необхідно просолювати протягом 3−5 днів у розсолі. Потім злити розсіл, слоїки — закатати. Або поставити в морозилку.

Рецепт засолювання сала, що зберігається в морозилці: Нарізати сало великими шматками і викласти у ємність.

Додати до сала спеції: лавровий лист, мелений перець та подрібнений часник (можна взяти більше, ніж у попередньому рецепті).

Засипати сіллю та добре перемішати. Таке сало буде не дуже солоним, оскільки сіль не встигне повністю розчинитись.

Відправити у морозилку для засолювання на кілька днів.

Раніше військові кухарі Андрій поділився рецептом смачної риби, приготовленої із салом. Боєць стверджує, що страва виходить дуже смачною, незважаючи на те, що на перший погляд здається, що ці продукти є несумісними.

Фото з Pixabay.

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