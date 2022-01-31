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Найсмачніший тертий пиріг: дуже простий рецепт

11:55 31 січня 2022
тертий пиріг з джемом

Смачна та швидка у приготуванні випічка — наприклад, така як ніжний сметанний пиріг «Все змішав — і в духовку!» — завжди користувалася популярністю у господарок. Тому пропонуємо вам новий оригінальний рецепт найсмачнішого тертого пирога, опублікованого в кулінарному Telegramm-каналі .

Тертий пиріг із джемом

Інгредієнти:

  • Вершкове масло — 100 г.
  • Цукор — 1,5 ст.л.
  • Яйце — 1 шт.
  • Розпушувач — 0,5 ч.л.
  • Борошно — 200 г.
  • Джем або варення — за наповненістю.

Як приготувати:

  1. Змішуємо разом холодне вершкове масло з цукром, борошном і розпушувачем та перетираємо на крихти.
  2. Додаємо яйце, замішуємо тісто.
  3. Ділимо на дві не рівні частини: меншу частину відправляємо в морозильник на 15 хвилин. Велику розкочуємо та розподіляємо за формою.
  4. Викладаємо начинку. Зверху натираємо тісто з морозильника через велику тертку.
  5. Відправляємо в духовку — 180 градусів — на 25 хвилин та запікаємо до рум'яності!

А для тих, хто вже готується до святкування 14 лютого, відома фуд-майстер Людмила Борщ розповіла, як приготувати чудовий шоколадний торт на День закоханих.

Фото — скріншот з відео в Telegramm-каналі

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