Найсмачніший тертий пиріг: дуже простий рецепт
Смачна та швидка у приготуванні випічка — наприклад, така як ніжний сметанний пиріг «Все змішав — і в духовку!» — завжди користувалася популярністю у господарок. Тому пропонуємо вам новий оригінальний рецепт найсмачнішого тертого пирога, опублікованого в кулінарному Telegramm-каналі .
Тертий пиріг із джемом
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 100 г.
- Цукор — 1,5 ст.л.
- Яйце — 1 шт.
- Розпушувач — 0,5 ч.л.
- Борошно — 200 г.
- Джем або варення — за наповненістю.
Як приготувати:
- Змішуємо разом холодне вершкове масло з цукром, борошном і розпушувачем та перетираємо на крихти.
- Додаємо яйце, замішуємо тісто.
- Ділимо на дві не рівні частини: меншу частину відправляємо в морозильник на 15 хвилин. Велику розкочуємо та розподіляємо за формою.
- Викладаємо начинку. Зверху натираємо тісто з морозильника через велику тертку.
- Відправляємо в духовку — 180 градусів — на 25 хвилин та запікаємо до рум'яності!
А для тих, хто вже готується до святкування 14 лютого, відома фуд-майстер Людмила Борщ розповіла, як приготувати чудовий шоколадний торт на День закоханих.
Фото — скріншот з відео в Telegramm-каналі222
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