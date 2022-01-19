Пиріг з дивовижною назвою «Все змішав та в духовку»: дуже м'який, смачний, готується швидко та легко
Фуд-блогерка Марина Адамович, авторка ніжного торта «Казка», запропонувала своїм передплатникам приготувати пиріг на сметані з незвичною назвою «Все змішав та в духовку».
За її словами, він завжди виходить дуже м'яким та повітряним завдяки легкому та ніжному тісту, яке добре підіймається.
Пиріг
Продукти
вершкове масло — 100 г
цукор — 150 г
сметана — 250 г
сіль — щіпка
курячі яйця — 2 шт
розпушувач — 12 г
пшеничне борошно — 250 г.
абрикоси — 6 штук
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