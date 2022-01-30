Неперевершений смак: рецепт сирного супу з печерицями та копченою куркою

Після того, як відомий фудблогер Людмила Борщ поділилася рецептом диво-супчика нашвидкуруч, відомий кулінарний Telegram-канал «Кулинарные хитрости» опублікував рецепт сирного супу з грибами.

«Супи на основі сиру мають ніжний вершковий смак та приємну консистенцію. Такий суп з грибами має неперевершений смак, тому це чудовий варіант „першої“ страви», — йдеться в повідомленні каналу.

Інгредієнти: • Печериці — 450 гр

• Копчена курка — 300гр

• Плавлений сир — 200гр

• Черрі — 200 гр

• Часник — 2−3 з

• Петрушка, кінза

• Сіль перець Приготування: 1. Закип'ятіть воду (або приготуйте бульйон) і закидайте гриби. Варити 20 хвилин, не забуваючи знімати піну.

2. Додати порізану курку та сир. Помішуючи, допомагайте розчинитись сиру.

3. Додайте помідори, часник та варіть 5 хвилин.

4. Додайте зелень. Сілью та перцем вирівняйте смак, доведіть до кипіння.

Як писали «ФАКТИ», раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального шоколадного торта на День закоханих: він також готується легко, просто та з мінімальної кількості продуктів.

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