Неперевершений смак: рецепт сирного супу з печерицями та копченою куркою
Після того, як відомий фудблогер Людмила Борщ поділилася рецептом диво-супчика нашвидкуруч, відомий кулінарний Telegram-канал «Кулинарные хитрости» опублікував рецепт сирного супу з грибами.
«Супи на основі сиру мають ніжний вершковий смак та приємну консистенцію. Такий суп з грибами має неперевершений смак, тому це чудовий варіант „першої“ страви», — йдеться в повідомленні каналу.
Інгредієнти:
• Печериці — 450 гр
• Копчена курка — 300гр
• Плавлений сир — 200гр
• Черрі — 200 гр
• Часник — 2−3 з
• Петрушка, кінза
• Сіль перець
Приготування:
1. Закип'ятіть воду (або приготуйте бульйон) і закидайте гриби. Варити 20 хвилин, не забуваючи знімати піну.
2. Додати порізану курку та сир. Помішуючи, допомагайте розчинитись сиру.
3. Додайте помідори, часник та варіть 5 хвилин.
4. Додайте зелень. Сілью та перцем вирівняйте смак, доведіть до кипіння.
Як писали «ФАКТИ», раніше Людмила Борщ запропонувала рецепт оригінального шоколадного торта на День закоханих: він також готується легко, просто та з мінімальної кількості продуктів.161
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