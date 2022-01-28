Печиво «Поцілунки дами»: надзвичайно смачне та ніжне, не залишить байдужим жодного чоловіка

Вихідні не за горами і, можливо, ви захочете побалувати себе до суботнього сніданку чимось солоденьким. Тоді вам прийде до нагоди рецепт смачного та ніжного печива «Поцілунок дами», яким поділилася у себе в Instagram фуд-блогер Крістіна Бочарова.

Це ніжне та ароматне печиво з інтригуючою назвою «Поцілунок дами» (BACI DI DAMA) родом із регіону П'ємонт в Італії. Його винайшов понад сто років тому шеф-кухар Савойської династії: за легендою, перший король Італії Вікторій Еммануїл II (Vittorio Emanuele II) одного разу попросив кухаря приготувати йому щось на десерт, що відрізняється від традиційних відомих видів печива. У кухонній шафі кухар знайшов мигдаль, цукор, вершкове масло і темний шоколад… Так і народилося це мініатюрне печиво, що отримало свою назву за асоціацією з дамськими губами, готовими до поцілунку.

Печиво «Поцілунок дами» Інгредієнти: Борошно — 180 гр.

Цукрова пудра -100 гр.

Подрібнений фундук або мигдаль -150 гр.

М`яке вершкове масло-150 гр.

Сіль — дрібка.

Розтоплений шоколад-50 гр. Як приготувати: Збити масло з цукровою пудрою. Покласти всі інші інгредієнти в миску і замісити тісто. Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 1 годину. Сформувати кульки приблизно по 8 грам. Випікати в розігрітій духовці за 180 гр. протягом 15 хв. Остудити на решітці Скріпити печиво шоколадом як на відео. Прибрати в холодильник на 10 хвилин і готове!

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Фото — скріншот з відео в Instagramm

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