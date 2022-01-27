Грецький йогурт, молоко та оливкова олія: оригінальний рецепт млинців від відомого ресторатора Лібкіна
Відомий ресторатор Савелій Лібкін запропонував оригінальний рецепт млинців. Кількість муки можна варіювати в залежності від бажаної товщини млинця, а основою тесту стане грецький йогурт. Авторський склад млинцевої суміші Лібкін опублікував у Instagram.
Млинці на йогурті (на 12 млинців)
- Йогурт грецький — 100 г;
- 2 яйця та 3 жовтки;
- Молоко — 100 мл;
- Сіль — щіпка;
- Цукор — 0,5 ч. л.;
- Олія оливкова — 20 мл;
- Борошно.
Нагадаємо, млинці також можна готувати на кефірі з окропом. Тоді вони виходять ніжними та ажурними.
Фото pixabay.com15
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