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Грецький йогурт, молоко та оливкова олія: оригінальний рецепт млинців від відомого ресторатора Лібкіна

14:38 27 січня 2022
млинці

Відомий ресторатор Савелій Лібкін запропонував оригінальний рецепт млинців. Кількість муки можна варіювати в залежності від бажаної товщини млинця, а основою тесту стане грецький йогурт. Авторський склад млинцевої суміші Лібкін опублікував у Instagram.

Млинці на йогурті (на 12 млинців)

  • Йогурт грецький — 100 г;
  • 2 яйця та 3 жовтки;
  • Молоко — 100 мл;
  • Сіль — щіпка;
  • Цукор — 0,5 ч. л.;
  • Олія оливкова — 20 мл;
  • Борошно.

Нагадаємо, млинці також можна готувати на кефірі з окропом. Тоді вони виходять ніжними та ажурними.

Фото pixabay.com

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