Нежные заварные блинчики на Масленицу

— Блин, как солнышко, встречаем весну! — говорит Элла Иванова. — Думаю, вам понравится этот рецепт.

Заварные блинчики Ингредиенты: 125 мл молока;

125 мл кипятка;

щепотка соли и соды;

1 яйцо плюс 1 желток;

1 столовая ложка сахара;

2 столовые ложки растительного масла;

5 граммов ванильного сахара;

100 граммов муки. Приготовление: Соединяем яйца и сахар. Немного взбиваем.

Добавляем муку, соль, ванильный сахар, молоко, растительное масло. Размешиваем.

В кипяток добавляем соду, размешиваем и добавляем в тесто. Даем постоять 10 минут.

Жарим и подаем к столу!

— С чем лучше подавать заварные блинчики?

— С вареньем или с медом. Вкусно и со сметаной!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Берегите себя и своих родных!

Фото из альбома Эллы Ивановой

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