Нежные заварные блинчики на Масленицу
Масленица — прекрасный повод для того, чтобы попробовать новые блинчики. Выбор сейчас широк. По мнению кулинара Эллы Ивановой, стоит обратить внимание на рецепт заварных блинчиков. Они нежные и вкусные.
— Блин, как солнышко, встречаем весну! — говорит Элла Иванова. — Думаю, вам понравится этот рецепт.
Заварные блинчики
Ингредиенты:
- 125 мл молока;
- 125 мл кипятка;
- щепотка соли и соды;
- 1 яйцо плюс 1 желток;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 5 граммов ванильного сахара;
- 100 граммов муки.
Приготовление:
Соединяем яйца и сахар. Немного взбиваем.
Добавляем муку, соль, ванильный сахар, молоко, растительное масло. Размешиваем.
В кипяток добавляем соду, размешиваем и добавляем в тесто. Даем постоять 10 минут.
Жарим и подаем к столу!
— С чем лучше подавать заварные блинчики?
— С вареньем или с медом. Вкусно и со сметаной!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Берегите себя и своих родных!
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Фото из альбома Эллы Ивановой54
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