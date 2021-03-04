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Книга рецептов

Нежные заварные блинчики на Масленицу

7:31 8 марта 2021
Заварные блинчики

Масленица — прекрасный повод для того, чтобы попробовать новые блинчики. Выбор сейчас широк. По мнению кулинара Эллы Ивановой, стоит обратить внимание на рецепт заварных блинчиков. Они нежные и вкусные.

— Блин, как солнышко, встречаем весну! — говорит Элла Иванова. — Думаю, вам понравится этот рецепт.

Заварные блинчики

Ингредиенты:

  • 125 мл молока;
  • 125 мл кипятка;
  • щепотка соли и соды;
  • 1 яйцо плюс 1 желток;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 5 граммов ванильного сахара;
  • 100 граммов муки.

Приготовление:

Соединяем яйца и сахар. Немного взбиваем.
Добавляем муку, соль, ванильный сахар, молоко, растительное масло. Размешиваем.
В кипяток добавляем соду, размешиваем и добавляем в тесто. Даем постоять 10 минут.
Жарим и подаем к столу!

— С чем лучше подавать заварные блинчики?

— С вареньем или с медом. Вкусно и со сметаной!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Берегите себя и своих родных!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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