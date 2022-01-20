Малосольні огірочки на мінералці — просто «бомба» після будь-якого свята

У той час як після довгих новорічних та різдвяних свят популярні фуд-блогери пропонують рецепти легких закусок, на сайті «Світ салатів» розповіли, як швидко приготувати малосольні огірки.

Малосольні огірки Інгредієнти 1 кг огірків

1 літр мінеральної води

2 столові ложки солі без гірки

кріп

5 зубчиків чаcникa Приготування Огірки потрібно помити й обрізати хвостики. Потім покласти в ємність для засолювання, переклавши укропом та часником. Мінералку вилити в глибоку миску й додати сіль. ⠀ Огірки залити розчином й поставити у холодильник. За добу малосольні огірки готові.

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