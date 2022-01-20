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Малосольні огірочки на мінералці — просто «бомба» після будь-якого свята

9:08 20 січня 2022
огірки

У той час як після довгих новорічних та різдвяних свят популярні фуд-блогери пропонують рецепти легких закусок, на сайті «Світ салатів» розповіли, як швидко приготувати малосольні огірки.

Малосольні огірки

Інгредієнти

1 кг огірків
1 літр мінеральної води
2 столові ложки солі без гірки
кріп
5 зубчиків чаcникa

Приготування

Огірки потрібно помити й обрізати хвостики.

Потім покласти в ємність для засолювання, переклавши укропом та часником.

Мінералку вилити в глибоку миску й додати сіль. ⠀

Огірки залити розчином й поставити у холодильник.

За добу малосольні огірки готові.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт буряка у пікантному маринаді, який може бути як чудовою закускою, так і гарніром.

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