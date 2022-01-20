Малосольні огірочки на мінералці — просто «бомба» після будь-якого свята
У той час як після довгих новорічних та різдвяних свят популярні фуд-блогери пропонують рецепти легких закусок, на сайті «Світ салатів» розповіли, як швидко приготувати малосольні огірки.
Малосольні огірки
Інгредієнти
1 кг огірків
1 літр мінеральної води
2 столові ложки солі без гірки
кріп
5 зубчиків чаcникa
Приготування
Огірки потрібно помити й обрізати хвостики.
Потім покласти в ємність для засолювання, переклавши укропом та часником.
Мінералку вилити в глибоку миску й додати сіль. ⠀
Огірки залити розчином й поставити у холодильник.
За добу малосольні огірки готові.
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