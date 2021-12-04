Хоч гарнір, хоч закуска: оригінальний рецепт буряків у пікантному маринаді
Буряк вважається справжньою зіркою української кухні, з нею готують і знаменитий борщ, і різноманітні салати, і, звичайно ж, закуски. Саме таку страву навчили готувати у Telegram-каналі Кулінарні хитрощі.
Необхідні продукти:
- 1 кг буряків
- 1 столова ложка рослинної олії
- зелень
Марінад:
50 мл рослинної олії
~1 чайна ложка часникового порошку
~1 чайна ложка прованської приправи
сік ½ лимона або ½ чайної ложки оцту
~½ чайної ложки солі
Приготування :
1. Буряк очистити, нарізати півкільцями товщиною ~1 см.
2. Викласти на лист, застелений пергаментом, збризкати маслом. Запікати при 200 гр ~ 20 хв. Після цього перевернути і запікати 10−15 хвилин (до м'якості).
3. Інгредієнти маринаду змішати. Зелень порізати.
4. Все з'єднати, перемішати. Дати настоятися щонайменше 30 хв. Можна закрити кришкою та залишити в холодильнику на добу.
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