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Хоч гарнір, хоч закуска: оригінальний рецепт буряків у пікантному маринаді

22:37 4 грудня 2021
Хоч гарнір, хоч закуска: оригінальний рецепт буряків у пікантному маринаді

Буряк вважається справжньою зіркою української кухні, з нею готують і знаменитий борщ, і різноманітні салати, і, звичайно ж, закуски. Саме таку страву навчили готувати у Telegram-каналі Кулінарні хитрощі.

Необхідні продукти:

  • 1 кг буряків
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • зелень

Марінад:

50 мл рослинної олії
~1 чайна ложка часникового порошку
~1 чайна ложка прованської приправи
сік ½ лимона або ½ чайної ложки оцту
~½ чайної ложки солі

Приготування :

1. Буряк очистити, нарізати півкільцями товщиною ~1 см.

2. Викласти на лист, застелений пергаментом, збризкати маслом. Запікати при 200 гр ~ 20 хв. Після цього перевернути і запікати 10−15 хвилин (до м'якості).

3. Інгредієнти маринаду змішати. Зелень порізати.

4. Все з'єднати, перемішати. Дати настоятися щонайменше 30 хв. Можна закрити кришкою та залишити в холодильнику на добу.

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