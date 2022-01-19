Найніжніше хрумке печиво до чаю: простий рецепт від відомого телеведучого

Відомий кулінарний експерт та ведучий соціального ток-шоу «Говорити Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов, який зробив несподіване зізнання перед Новим роком, поділився з «ФАКТАМИ» рецептом улюбленого печива до чаю. Олексій каже, що зазвичай готує його зимовими вечорами, коли в негоду хочеться побалувати себе чимось смачненьким.

— Секрет цього ідеального печива у простоті приготування, — розповів Суханов. — Головне, щоб у хаті було трохи сметани. Ці хрумкі, ніжні ласощі готуються дуже швидко, наповнюючи будинок ароматом випічки. Зазвичай я готую таке печиво ввечері в п'ятницю, щоб у вихідні порадувати себе чимось особливим.

Хрумке печиво на сметані інгредієнти Сметана — 140 г Борошно — 240 г Вершкове масло — 80 г Цукор — дві столові ложки Розпушувач — одна чайна ложка Сіль — щіпка Цукрова пудра та кориця Приготування Змішати в ємності просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додати розм'якшене масло та сметану. Ретельно вимісити — тісто має бути м'яким, не липнути до рук. Загорнути у плівку й залишити на пів години у холодильнику. Потім вийняти, розкачати шар у 8 міліметрів і нарізати смужками довільної форми. Викласти на деко, застелене папером для випічки. Розігріти духовку до 180 градусів і випікати 20−25 хвилин. Готове печиво посипати цукровою пудрою чи сумішшю з корицею.

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