Найніжніше хрумке печиво до чаю: простий рецепт від відомого телеведучого
Відомий кулінарний експерт та ведучий соціального ток-шоу «Говорити Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов, який зробив несподіване зізнання перед Новим роком, поділився з «ФАКТАМИ» рецептом улюбленого печива до чаю. Олексій каже, що зазвичай готує його зимовими вечорами, коли в негоду хочеться побалувати себе чимось смачненьким.
— Секрет цього ідеального печива у простоті приготування, — розповів Суханов. — Головне, щоб у хаті було трохи сметани. Ці хрумкі, ніжні ласощі готуються дуже швидко, наповнюючи будинок ароматом випічки. Зазвичай я готую таке печиво ввечері в п'ятницю, щоб у вихідні порадувати себе чимось особливим.
Хрумке печиво на сметані
інгредієнти
Сметана — 140 г
Борошно — 240 г
Вершкове масло — 80 г
Цукор — дві столові ложки
Розпушувач — одна чайна ложка
Сіль — щіпка
Цукрова пудра та кориця
Приготування
Змішати в ємності просіяне борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додати розм'якшене масло та сметану. Ретельно вимісити — тісто має бути м'яким, не липнути до рук. Загорнути у плівку й залишити на пів години у холодильнику. Потім вийняти, розкачати шар у 8 міліметрів і нарізати смужками довільної форми. Викласти на деко, застелене папером для випічки.
Розігріти духовку до 180 градусів і випікати 20−25 хвилин. Готове печиво посипати цукровою пудрою чи сумішшю з корицею.
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