Чудові булочки з сиром: чудовий десерт вихідного дня

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт легкої закуски без майонезу до новорічного столу, відомий Telegram-канал «Шеф-повар» поділився рецептом булочок із сиром.

Інгредієнти:

Тепле молоко — 300 мл.

Сухі дріжджі — 10 г.

Цукор — 4 ст.

Сіль — 0,5 ч.л.

Мед — 2 ст.

Рослинна олія — 50 мл.

Борошно — 580 г.

Начинка:

Сир — 350 г.

Цукор — 3 ст.

Яйце — 1 шт.

Ванільний цукор — 10 г.

Горіхи або родзинки — 100 г.

Вершкове масло — 30 г.

Жовток для змащення

Приготування:

У глибокий посуд наливаємо тепле молоко. Додаємо дріжджі, цукор. Потім перемішуємо та додаємо сіль, мед, рослинне масто. Після цього знову перемішуємо. Потім висипаємо борошно і замішуємо м'яке тісто.

Після цього прибираємо тісто у тепле місце на 1 годину. Для начинки беремо сир. Додаємо цукор та ванільний цукор і після цього добре перемішуємо.

Тісто розгортаємо в пласт і змащуємо вершковим маслом. Потім зверху розподіляємо всю сирну начинку. За бажанням додаємо родзинки або горіхи. Згортаємо в рулет. Далі рулет ниткою розрізаємо на булочки. Однією стороною обваляємо в борошні і викладаємо на лист, застелений пергаментом. Накриваємо плівкою та залишаємо на 20 хвилин на стійку. Після булочки змащуємо жовтком і випікаємо при 180 градусах 20 хвилин. Готові булочки можна змастити сиропом.