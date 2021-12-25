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Чудові булочки з сиром: чудовий десерт вихідного дня

14:49 25 грудня 2021
Булочки з сиром

Після того, як відомий кулінарний ресурс опублікував рецепт легкої закуски без майонезу до новорічного столу, відомий Telegram-канал «Шеф-повар» поділився рецептом булочок із сиром.

Інгредієнти:

Тепле молоко — 300 мл.
Сухі дріжджі — 10 г.
Цукор — 4 ст.
Сіль — 0,5 ч.л.
Мед — 2 ст.
Рослинна олія — 50 мл.
Борошно — 580 г.

Начинка:

Сир — 350 г.
Цукор — 3 ст.
Яйце — 1 шт.
Ванільний цукор — 10 г.
Горіхи або родзинки — 100 г.
Вершкове масло — 30 г.
Жовток для змащення

Приготування:

У глибокий посуд наливаємо тепле молоко. Додаємо дріжджі, цукор. Потім перемішуємо та додаємо сіль, мед, рослинне масто. Після цього знову перемішуємо. Потім висипаємо борошно і замішуємо м'яке тісто.

Після цього прибираємо тісто у тепле місце на 1 годину. Для начинки беремо сир. Додаємо цукор та ванільний цукор і після цього добре перемішуємо.

Тісто розгортаємо в пласт і змащуємо вершковим маслом. Потім зверху розподіляємо всю сирну начинку. За бажанням додаємо родзинки або горіхи. Згортаємо в рулет. Далі рулет ниткою розрізаємо на булочки. Однією стороною обваляємо в борошні і викладаємо на лист, застелений пергаментом. Накриваємо плівкою та залишаємо на 20 хвилин на стійку. Після булочки змащуємо жовтком і випікаємо при 180 градусах 20 хвилин. Готові булочки можна змастити сиропом.

Раніше «ФАКТИ» опублікували простий рецепт поповерів із сиром та зеленим горошком, а відомий телеведучий Руслан Сенечкін поділився рецептом морквяних капкейків та смачного сирного крему до них.

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