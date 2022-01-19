Надзвичайно смачно: Тетяна Мокріді поділилася авторським рецептом гуски з яблуками

Якщо ви чомусь не змогли як слід підготуватись до святкової хрещенської вечері і вирішили перенести святкування на вихідні — тоді ви зможете приготувати смачну гуску з яблуками по рецепту журналістки Тетяни Мокріді — дружини Романа Безсмертного який напередодні розповів в ексклюзивному інтерв`ю «ФАКТАМ» про те, наскільки реальна зараз загроза російського нападу на Україну.

«Мій батько поділяє всі смачні страви на дві категорії: прості і «срака-морока», — написала вона на своїй сторінці у Facebook, -- «Цей рецепт, скоріше, відноситься до останньої, бо треба трохи часу»

Журналістка зізналась, що у неї на приготування пішло аж дві доби.

«Але ж це надзвичайно смачно і святково. І воно точно того варте!», — завірила вона.

Гуска з яблуками від Тетяни Мокріді Інгредієнти: гуска;

сіль (1 чайна ложка на кг.);

перець за смаком;

прованські трави;

яблука. Приготування складається з трьох етапів: підготовка, маринування і запікання. Підготовка: 1. «Хочу зазначити: справу я маю виключно зі знайомими гусками і гусаками наших родичів. Гусей я ніколи не купувала в магазинах і на базарах» — написала Тетяна. -" Цього птаха подарували Роману на свято і я її радісно запекла". 2. Гуску треба ретельно почистити від пір"я і видалити жирові залози інакше птах буде погано пахнути. Випотрошити і вимити. Печінку, серце, шлунок відкладіть в окрему тарілку. 3. Обріжте кінчики крил, бо згорять. Добре промокніть гуску паперовим рушником. Маринування: 1. Змішати сіль, перець, прованські трави. Добряче ними промасажувати гуску. 2. Обгорнути птаха харчовою плівкою і відправити його в холодильник на 1−2 доби. Магазинним гускам треба часу менше, а домашнім — більше. Чим довше стоїть, тим буде соковитішим і ніжним. Я тримала трохи більше доби. Запікання: 1. Візьміть невеликі кислуваті яблука, виріжте хвостик і «попку». І ціленькими нафаршируйте гуску. 2. Можна сколоти дерев"яними шпажками (не зубочистками, бо вони зламаються). Але мені цей шлях не подобається, бо ви поколите всі руки і дерев"яшки порвуть рукав чи фольгу при запіканні. Я беру «циганку» і міцно зашиваю харчовою ниткою. 3. Візьміть рукав для запікання (подвійний)! Треба помістити туди птаха і поставити у форму з високими бортами. Жиру буде дуже багато, тому краще зараннє подбати аби це добро не розлилося по всій кухні. Дехто готує і в фользі, але мені не подобається, бо незручно поливати м"ясо жиром, який стікає. 4. Духовку виставити на 200 градусів. Випікати 30 хвилин на середньому рівні. 5. Зменшити температуру до 180 градусів, пекти ще хвилин 30. Час від часу витягайте форму і за зав’язані хвостики перевертайте птаха аби жир потрапляв і на грудку. 6. Зменшити температуру до 160 градусів і запікайте ще 1,5 -2,5 години в залежності від ваги. Дивіться по готовності, якщо духовка сильна, прикрийте згори фольгою. Не забувайте крутити гуску, тоді вона буде дуже соковита. 7. Коли гуска буде майже готова, дістаньте її з рукава, злийте зайвий жир, залиште пару ложок. Змішайте розтоплений жир з медом, змастіть птаха. Обкладіть його половинками яблук і відправте в духовку ще на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

«Гуска не літає, а от виделки над нею прекрасно з цим справляються!», — пожартувала вона наостанок.

Нагадаємо, що ми вже давали рецепт більш швидкого приготування різдвяної гуски з яблуками, а також ніжної та соковитої курки для святкового столу.

Фото з Facebook-сторінки Тетяны Мокріді

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