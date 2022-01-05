Рецепт різдвяної гуски з яблуками у духовці: просто та смачно

Якщо у Святвечір, 6 січня, коли закінчується різдвяний піст, на стіл традиційно подають 12 пісних страв, то вже 7 січня, на Різдво Христове, можна готувати й м'ясні страви. Відмінною прикрасою столу може стати гусак, запечений із яблуками.

Рецепт страви пропонує 2x2.su.

Інгредієнти: Гусак — 1 шт.;

Яблука — 5−6 шт.;

Лимон — 1 шт.;

Базилік, біле вино, спеції, зелень — за смаком.

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Приготування: Птаха обскубти і розпорошити, промити і обсушити рушником.

Помити яблука, лимон нарізати шматочками.

Гуся натерти спеціями, сіллю, перцем та базиліком. Всередину тушки покласти яблука та лимон.

Зашити, залишивши маленький отвір, у який вливається вино. Після цього повністю закрити тушку.

Птаха збризнути вином і загорнути у фольгу, щоб вона не дозволяла витікати жиру.

Помістити у розігріту до 170 градусів духовку на 1,5 години. Відкрити фольгу і дати тушці підрум'яниться ще 30 хвилин.

Готового гусака прикрасити зеленню та яблуками.

Людям, які дотримувалися різдвяного посту, не радять одразу накидатися на м'ясне, смажене та перчене. Перші дні їм рекомендують, хіба що, відварену курятину або язик.

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