Телеведуча Лідія Таран, яка раніше радила українцям зігріти зимовий вечір справжнім узваром, розповіла, як уперше приготувала різдвяний штолен та поділилася його рецептом.

«Штолен! Чудовий, різдвяний! Запашний! Мій першенький», — пише телеведуча у Instagram та додає, що головний рецепт випічки — гарний ром.

«Штолен цей без дріжджів — сирний, тому не треба чекати місяць, поки він дозріє. Можна їсти і через день!» — додала Лідія Таран.

Інгредієнти: 300 грамів борошна;

50 грамів смаженого мигдалю;

1 ч. л розпушувача;

1 пакетик ванільного цукру;

1 ч.л. кардамону;

150 грамів сиру кремової консистенції;

50 грамів цукатів;

50 грамів ізюму;

1 куряче яйце;

Цедра одного апельсину;

75 грамів цукру;

1 дрібка солі;

95 грамів вершкового масла;

Цукрова пудра — щоб щедро посипати;

Ром.

Процес приготування з усіма подробицями телеведуча виклала у «каруселі».

Після приготування штолену, який, до речі, вони вже з'їли, Лідія Таран поділилася своїми висновками щодо цієї «ритуальної випічки», з якою довелося повозитися, але воно того варте: «Ром, який не вберуть у себе сухофрукти і цукати, можна долити до чаю. У хаті пахне Різдвом і радістю. Відчуття, що ти тепер належиш до вищої ліги пекарів, бо штолен — це вам не шарлотка чи просто пряник».

Раніше двома рецептами штолену, один з яких сирний, поділилася переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська.

Фото зі сторінки Лідії Таран у соціальних мережах

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