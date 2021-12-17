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Секрет — у гарному ромі: рецепт ароматного різдвяного штолену від Лідії Таран

14:11 17 грудня 2021
Штолен

Телеведуча Лідія Таран, яка раніше радила українцям зігріти зимовий вечір справжнім узваром, розповіла, як уперше приготувала різдвяний штолен та поділилася його рецептом.

«Штолен! Чудовий, різдвяний! Запашний! Мій першенький», — пише телеведуча у Instagram та додає, що головний рецепт випічки — гарний ром.

«Штолен цей без дріжджів — сирний, тому не треба чекати місяць, поки він дозріє. Можна їсти і через день!» — додала Лідія Таран.

Інгредієнти:

  • 300 грамів борошна;
  • 50 грамів смаженого мигдалю;
  • 1 ч. л розпушувача;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1 ч.л. кардамону;
  • 150 грамів сиру кремової консистенції;
  • 50 грамів цукатів;
  • 50 грамів ізюму;
  • 1 куряче яйце;
  • Цедра одного апельсину;
  • 75 грамів цукру;
  • 1 дрібка солі;
  • 95 грамів вершкового масла;
  • Цукрова пудра — щоб щедро посипати;
  • Ром.

Процес приготування з усіма подробицями телеведуча виклала у «каруселі».

Після приготування штолену, який, до речі, вони вже з'їли, Лідія Таран поділилася своїми висновками щодо цієї «ритуальної випічки», з якою довелося повозитися, але воно того варте: «Ром, який не вберуть у себе сухофрукти і цукати, можна долити до чаю. У хаті пахне Різдвом і радістю. Відчуття, що ти тепер належиш до вищої ліги пекарів, бо штолен — це вам не шарлотка чи просто пряник».

Раніше двома рецептами штолену, один з яких сирний, поділилася переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська.

Фото зі сторінки Лідії Таран у соціальних мережах

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