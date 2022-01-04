У Святвечір, 6 січня, напередодні Різдва, коли завершується різдвяний піст, однією з головних страв на святковому столі є традиційна кутя, рецепт приготування якої пропонує кулінарка Ліза Глинська.

«На столі обов'язково має бути традиційна кутя із узваром. Згідно з повір'ям, кутя — це господиня, а узвар — господар. Ділюсь з вами рецептом своєї куті», — пише на своєму YouTube-каналі Глинська.

Інгредієнти: 200 г пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл);

600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл);

30 г маку (2 ст. л.);

50 г обсмажених волоських горіхів (1,5−2 ст. л.);

сухофрукти (за бажанням);

мед (за смаком);

сіль за смаком);

узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня).

Приготування: Промийте крупу. Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на 5 годин.

Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.

Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15−20 хвилин.

Приготуйте узвар — залийте сухофрукти водою та проваріть.

Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.

Раніше Ліза Глінська поділилася рецептом приготування запеченої свинячої рульки у темному пиві.

Фото — скріншот

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