Кутя — господиня, а узвар — господар: рецепт традиційної різдвяної страви від Лізи Глинської
У Святвечір, 6 січня, напередодні Різдва, коли завершується різдвяний піст, однією з головних страв на святковому столі є традиційна кутя, рецепт приготування якої пропонує кулінарка Ліза Глинська.
«На столі обов'язково має бути традиційна кутя із узваром. Згідно з повір'ям, кутя — це господиня, а узвар — господар. Ділюсь з вами рецептом своєї куті», — пише на своєму YouTube-каналі Глинська.
Інгредієнти:
- 200 г пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл);
- 600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл);
- 30 г маку (2 ст. л.);
- 50 г обсмажених волоських горіхів (1,5−2 ст. л.);
- сухофрукти (за бажанням);
- мед (за смаком);
- сіль за смаком);
- узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня).
Приготування:
- Промийте крупу. Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на 5 годин.
- Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.
- Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15−20 хвилин.
- Приготуйте узвар — залийте сухофрукти водою та проваріть.
- Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.
Раніше Ліза Глінська поділилася рецептом приготування запеченої свинячої рульки у темному пиві.
Фото — скріншот107
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