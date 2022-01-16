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Ідеальне поєднання смаків: найкращий рецепт запеченої повністю курки на святковий стіл

20:05 16 січня 2022
курка

У багатьох господинь дуже популярні рецепти основних страв, які можна приготувати у духовці. Вони виходять дуже смачними, корисними та не вимагають постійної присутності на кухні.

На Telegram-каналі «Кулінарні хитрощі» запропонували ідеальний рецепт курки до святкового столу.

Запечена в духовці курка

Продукти
Курка — 1 шт
Пучок зелені
Лимон — 1 шт
Вершкове масло
Оливкова олія
Сіль перець
Цибуля — 2 шт
Часник

Приготування

На тушці курки зробити по три надрізи на ніжках, щоб рівномірно все пропеклося. Кінчики ніжок очистити від шкіри.

Дуже дрібно нарізати зелень. Додати оливкову олію, сіль, перець. Перемішати руками.

У тушку курки, між шкірою та м'ясом акуратно розподілити всю зелень. Туди з кожного боку покласти по шматочку вершкового масла.

Зеленню з оливковою олією, що залишилися, обмазати курку з зовнішнього боку.

Розігріти у мікрохвильовій печі лимон, проколоти у декількох місцях й нафаршувати курку. Перев'язати її ниткою.

Вниз форми для запікання покласти розрізану на половинки цибулю та неочищений часник.

Запікати у духовці 1 годину при 220° С (залежить від розміру курки). Коли курка приготується, дістати її з духовки, накрити фольгою зверху рушником й готувати соус.

Соус
Все що було у формі для запікання: соки, жир, цибуля, часник — відправити у сотейник, додати трохи борошна, довести до кипіння. Якщо соку мало додати води.

Протерти через сито та видавити всі соки. Сіль, перець до смаку.

Можна подавати разом з картопляним пюре або відвареним рисом.

Нагадаємо, кулінари запропонували замінити майонез на соус домашнього приготування, який можна використовувати також для бутербродів.

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