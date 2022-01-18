Ароматні пироги «Зірка» та «Плетінка» на святковий стіл: неймовірно ніжні та смачні
Фуд-блогерка Yulia Small із майже двома мільйонами фоловерів давно мріяла поділитися рецептом смачних пирогів, які можна запропонувати рідним та гостям під час свята, а також як десерт на кожен день.
Вона опублікувала відео про те, як готувати два таких пирога — з джемом та з горіхами і корицею. Тим більше що приготувати їх зможе кожна господиня
Інгредієнти (на два пирога):
- 240 гр молока;
- 10 гр дріжджів;
- 130 гр цукру;
- 1/3 чл солі;
- 2 яйця;
- 60 гр вершкового масла;
- 570 гр борошна;
- 250 г густого джему;
- 25 гр вершкового масла;
- 100 г цукру;
- 2 чл кориці;
- 100 г горіхів.
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Процес приготування блогерка показала на відео.
Пироги, за її словами, виходять дуже ніжними. Головне — вибрати начинку, яка не витікатиме.
Раніше зірка «Кріпосної» Ганна Сагайдачна поділилася рецептом найсмачнішого чізкейку від творця «Пекельної кухні» Гордона Рамзі.
Фото — скріншот165
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