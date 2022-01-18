Ароматні пироги «Зірка» та «Плетінка» на святковий стіл: неймовірно ніжні та смачні

Фуд-блогерка Yulia Small із майже двома мільйонами фоловерів давно мріяла поділитися рецептом смачних пирогів, які можна запропонувати рідним та гостям під час свята, а також як десерт на кожен день.

Вона опублікувала відео про те, як готувати два таких пирога — з джемом та з горіхами і корицею. Тим більше що приготувати їх зможе кожна господиня

Інгредієнти (на два пирога): 240 гр молока;

10 гр дріжджів;

130 гр цукру;

1/3 чл солі;

2 яйця;

60 гр вершкового масла;

570 гр борошна;

250 г густого джему;

25 гр вершкового масла;

100 г цукру;

2 чл кориці;

100 г горіхів.

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Процес приготування блогерка показала на відео.

Пироги, за її словами, виходять дуже ніжними. Головне — вибрати начинку, яка не витікатиме.

Раніше зірка «Кріпосної» Ганна Сагайдачна поділилася рецептом найсмачнішого чізкейку від творця «Пекельної кухні» Гордона Рамзі.

Фото — скріншот

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