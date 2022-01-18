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Ароматні пироги «Зірка» та «Плетінка» на святковий стіл: неймовірно ніжні та смачні

8:00 18 січня 2022
Пиріг

Фуд-блогерка Yulia Small із майже двома мільйонами фоловерів давно мріяла поділитися рецептом смачних пирогів, які можна запропонувати рідним та гостям під час свята, а також як десерт на кожен день.

Вона опублікувала відео про те, як готувати два таких пирога — з джемом та з горіхами і корицею. Тим більше що приготувати їх зможе кожна господиня

Інгредієнти (на два пирога):

  • 240 гр молока;
  • 10 гр дріжджів;
  • 130 гр цукру;
  • 1/3 чл солі;
  • 2 яйця;
  • 60 гр вершкового масла;
  • 570 гр борошна;
  • 250 г густого джему;
  • 25 гр вершкового масла;
  • 100 г цукру;
  • 2 чл кориці;
  • 100 г горіхів.

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Процес приготування блогерка показала на відео.

Пироги, за її словами, виходять дуже ніжними. Головне — вибрати начинку, яка не витікатиме.

Раніше зірка «Кріпосної» Ганна Сагайдачна поділилася рецептом найсмачнішого чізкейку від творця «Пекельної кухні» Гордона Рамзі.

Фото — скріншот

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