Зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна представила «Печений чизкейк» із смородиною Гордона Рамзі
Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна показала, як готує печений чизкейк за рецептом від знаменитого британського шеф-кухаря, ведучого шоу «Пекельна кухня» Гордона Рамзі. Для чизкейку Анна використовує жирний домашній сир. Для наповнення десерту можна використовувати будь-які кислі ягоди, але актриса віддає перевагу смородині. Адаптований рецепт Сагадачна наводить у Instagram.
Печений чизкейк із смородиною
- Жирний домашній сир або вершковий сир — 550 г;
- Пудра цукрова — 160 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Борошно — 3 ст.л.;
- Лимонна цедра — з одного лимона;
- Ягоди — 200 г.
Сир розтерти блендером, змішати із пудрою. Яйця злегка збити, додати в солодку масу. Всипати борошно та цедру. Обережно додати ягоди.
Форму вистелити пергаментом, змастити борти вершковим маслом, викласти суміш, постукати, щоб вийшло повітря.
Випікати при 180 градуах 35−45 хвилин. Чизкейк готовий, якщо біля країв він щільний, а центр трохи вібрує, якщо похитати форму. Перед подачею остудити чизкейк.
Нагадаємо, існують рецепти чизкейку без випічки. Наприклад, дуже ніжний вершково-шоколадний чизкейк готується на водяній бані.77
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