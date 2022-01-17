28.04 / 28.30 31.90 / 32.29
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна представила «Печений чизкейк» із смородиною Гордона Рамзі

16:09 17 січня 2022
чизкейк

Зірка серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна показала, як готує печений чизкейк за рецептом від знаменитого британського шеф-кухаря, ведучого шоу «Пекельна кухня» Гордона Рамзі. Для чизкейку Анна використовує жирний домашній сир. Для наповнення десерту можна використовувати будь-які кислі ягоди, але актриса віддає перевагу смородині. Адаптований рецепт Сагадачна наводить у Instagram.

Печений чизкейк із смородиною

  • Жирний домашній сир або вершковий сир — 550 г;
  • Пудра цукрова — 160 г;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Борошно — 3 ст.л.;
  • Лимонна цедра — з одного лимона;
  • Ягоди — 200 г.

Сир розтерти блендером, змішати із пудрою. Яйця злегка збити, додати в солодку масу. Всипати борошно та цедру. Обережно додати ягоди.


Форму вистелити пергаментом, змастити борти вершковим маслом, викласти суміш, постукати, щоб вийшло повітря.
Випікати при 180 градуах 35−45 хвилин. Чизкейк готовий, якщо біля країв він щільний, а центр трохи вібрує, якщо похитати форму. Перед подачею остудити чизкейк.

Нагадаємо, існують рецепти чизкейку без випічки. Наприклад, дуже ніжний вершково-шоколадний чизкейк готується на водяній бані.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії перерахунок

У середньому на 1895 гривень: у ПФУ розповіли, кому перерахували пенсії у січні

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Стужук

«Роблю, що хочу»: популярна українська блогерка різко відреагувала на критику її оновленої зовнішності

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.