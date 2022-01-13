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Всі гості будуть у захваті: відома блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі Пай» на Старий Новий рік

20:50 13 січня 2022
торт

Жодне свято не обходиться без тортів, тістечок, печива. На Старий Новий рік, коли багато снігу та мороз, кондитери рекомендують випічку з медом.

Відома блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі пай». Тільки подивившись на ці ласощі, відразу підіймається настрій й відчувається свято.

Торт «Вупі пай"(whoopie pie)

Продукти

Тісто
олія — 100 г
цукор — 80 г
мед — 2 ст. 50 г
яйце — 1 шт.
борошно — 300 г
розпушувач — 1 ч.л.

Крем
вершки — 400 г
цукрова пудра — 120 г
сир Маскарпоне — 200 г
вишні — 150 г

Для прикрас
шоколад
сушений апельсин
маршмелоу


Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт торта «Ялинка» з медових коржів та сирного крему.

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