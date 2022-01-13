Всі гості будуть у захваті: відома блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі Пай» на Старий Новий рік

Жодне свято не обходиться без тортів, тістечок, печива. На Старий Новий рік, коли багато снігу та мороз, кондитери рекомендують випічку з медом.

Відома блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом святкового медового торта «Вупі пай». Тільки подивившись на ці ласощі, відразу підіймається настрій й відчувається свято.

Торт «Вупі пай"(whoopie pie) Продукти Тісто

олія — 100 г

цукор — 80 г

мед — 2 ст. 50 г

яйце — 1 шт.

борошно — 300 г

розпушувач — 1 ч.л. Крем

вершки — 400 г

цукрова пудра — 120 г

сир Маскарпоне — 200 г

вишні — 150 г Для прикрас

шоколад

сушений апельсин

маршмелоу



Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт торта «Ялинка» з медових коржів та сирного крему.

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