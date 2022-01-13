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Медовий торт «Пряничний чоловічок» на Старий Новий Рік

19:29 13 січня 2022
торт

У Старий Новий рік багато господинь накривають святковий стіл та радують сім'ю тортиками, тістечками та іншими солодощами.

Кондитерка Юлія Смол запропонувала рецепт новорічного торта у вигляді пряничного чоловічка, який так і назвала.

За словами блогерки, і саме тісто, і готові коржі зберігаються досить довго. Їх можна приготувати заздалегідь. А перед приходом гостей просто змастити кремом.

Пряничний чоловічок

Медове тісто

3 яйця 1с
220 гр цукру
дрібка солі
130 гр меду
150 гр вершкового масла
1,5 чл соди
600 гр борошна

Ягідна начинка
250 гр ягідного пюре
10 гр кукурудзяного крохмалю
25 гр цукру

Крем сирний
520 гр вершкового сиру
180 гр вершкового масла
120 гр цукрової пудри
ваніль

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт бісквітного пирога, який за дотримання певних умов вийде у кожної господині.

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