Медовий торт «Пряничний чоловічок» на Старий Новий Рік

У Старий Новий рік багато господинь накривають святковий стіл та радують сім'ю тортиками, тістечками та іншими солодощами.

Кондитерка Юлія Смол запропонувала рецепт новорічного торта у вигляді пряничного чоловічка, який так і назвала.

За словами блогерки, і саме тісто, і готові коржі зберігаються досить довго. Їх можна приготувати заздалегідь. А перед приходом гостей просто змастити кремом.

Пряничний чоловічок Медове тісто 3 яйця 1с

220 гр цукру

дрібка солі

130 гр меду

150 гр вершкового масла

1,5 чл соди

600 гр борошна Ягідна начинка

250 гр ягідного пюре

10 гр кукурудзяного крохмалю

25 гр цукру Крем сирний

520 гр вершкового сиру

180 гр вершкового масла

120 гр цукрової пудри

ваніль

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт бісквітного пирога, який за дотримання певних умов вийде у кожної господині.

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