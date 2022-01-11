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Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

17:43 11 січня 2022
пиріг

Бісквітне тісто вважається дуже примхливим: воно може не піднятися або розшаруватися, а готовий пиріг нерідко осідає відразу після виймання з духовки. Досвідчені кулінари радять дотримуватися кількох простих правил при приготуванні бісквіту. Покрокову інструкцію наводить Telegram-канал Простий рецепт.

Бісквітний пиріг

  • Яйця — 6 шт.;
  • Цукор — 180 г;
  • Борошно — 170 г;
  • Крохмаль кукурудзяний — 30 г;
  • Розпушувач-1 ч.л.;
  • Вода — 2 ст. л.;
  • Олія — 30 мл;
  • Ванільний цукор -1 ч.л.
  1. Борошно, крохмаль просіяти, додати розпушувач.
  2. У чашу міксера вбити яйця та всипати цукор. Збивати на максимальній швидкості 6−7 хвилин.
  3. У яєчно-цукрову суміш акуратно ввести сухі інгредієнти. Можна скористатися міксерною насадкою для тіста, але увімкнути низькі оберти.
  4. Змастити олією форму.
  5. Влити в тісто олію та окріп. Перемішати акуратно. Не затягуючи, перекласти масу у форму.
  6. Випікати 40−50 хвилин при 150 градусах.

Освоївши технологію приготування бісквіту, можна ускладнити завдання та спробувати бісквіт з лимоном, з яблуком, з фруктами та сиром.

Фото pixabay.com

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