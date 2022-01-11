Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту
Бісквітне тісто вважається дуже примхливим: воно може не піднятися або розшаруватися, а готовий пиріг нерідко осідає відразу після виймання з духовки. Досвідчені кулінари радять дотримуватися кількох простих правил при приготуванні бісквіту. Покрокову інструкцію наводить Telegram-канал Простий рецепт.
Бісквітний пиріг
- Яйця — 6 шт.;
- Цукор — 180 г;
- Борошно — 170 г;
- Крохмаль кукурудзяний — 30 г;
- Розпушувач-1 ч.л.;
- Вода — 2 ст. л.;
- Олія — 30 мл;
- Ванільний цукор -1 ч.л.
- Борошно, крохмаль просіяти, додати розпушувач.
- У чашу міксера вбити яйця та всипати цукор. Збивати на максимальній швидкості 6−7 хвилин.
- У яєчно-цукрову суміш акуратно ввести сухі інгредієнти. Можна скористатися міксерною насадкою для тіста, але увімкнути низькі оберти.
- Змастити олією форму.
- Влити в тісто олію та окріп. Перемішати акуратно. Не затягуючи, перекласти масу у форму.
- Випікати 40−50 хвилин при 150 градусах.
Освоївши технологію приготування бісквіту, можна ускладнити завдання та спробувати бісквіт з лимоном, з яблуком, з фруктами та сиром.
Фото pixabay.com142
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