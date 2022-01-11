Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

Бісквітне тісто вважається дуже примхливим: воно може не піднятися або розшаруватися, а готовий пиріг нерідко осідає відразу після виймання з духовки. Досвідчені кулінари радять дотримуватися кількох простих правил при приготуванні бісквіту. Покрокову інструкцію наводить Telegram-канал Простий рецепт.

Бісквітний пиріг Яйця — 6 шт.;

Цукор — 180 г;

Борошно — 170 г;

Крохмаль кукурудзяний — 30 г;

Розпушувач-1 ч.л.;

Вода — 2 ст. л.;

Олія — 30 мл;

Ванільний цукор -1 ч.л. Борошно, крохмаль просіяти, додати розпушувач. У чашу міксера вбити яйця та всипати цукор. Збивати на максимальній швидкості 6−7 хвилин. У яєчно-цукрову суміш акуратно ввести сухі інгредієнти. Можна скористатися міксерною насадкою для тіста, але увімкнути низькі оберти. Змастити олією форму. Влити в тісто олію та окріп. Перемішати акуратно. Не затягуючи, перекласти масу у форму. Випікати 40−50 хвилин при 150 градусах.

Освоївши технологію приготування бісквіту, можна ускладнити завдання та спробувати бісквіт з лимоном, з яблуком, з фруктами та сиром.

Фото pixabay.com

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