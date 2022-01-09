Рубані котлетки із сиром за 15 хвилин: простий рецепт
Ця нехитра страва напевно порадує вас холодним зимовим днем, коли свята начебто закінчилися, але так хочеться тепла та домашнього затишку. На допомогу прийдуть рецепти, знайомі з дитинства. Наприклад, можна приготувати швидкі рубані котлети з курячого філе.
А якщо додати до фаршу тертий сир, буде просто смакота, відзначають на одному з Telegram-каналів.
Автор страви взагалі вважає свої котлети «приворотними».
Продукти (з розрахунку 10−12 котлет):
- куряча грудка — 400−500 грам
- цибулина — 1 головка
- яйце — 1 штука,
- сметана — 2 столові ложки
- борошно, сир, масло для смаження — по 2 столові ложки
- сіль, перець, часник, спеції — за смаком.
Приготування
Грудку ріжемо дрібними кубиками.
Додаємо дрібно нарізану цибулю, яйце, борошно, натертий сир, сметану, сіль та перець.
Добре розігріваємо сковорідку, змащуємо маслом, викладаємо 1−2 столові ложки маси, формуємо котлети.
Смажимо з кожного боку по 3−5 хвилин, потім накриваємо кришкою і тушкуємо ще 2−3 хвилини.
Смачного!
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