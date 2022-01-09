Рубані котлетки із сиром за 15 хвилин: простий рецепт

Ця нехитра страва напевно порадує вас холодним зимовим днем, коли свята начебто закінчилися, але так хочеться тепла та домашнього затишку. На допомогу прийдуть рецепти, знайомі з дитинства. Наприклад, можна приготувати швидкі рубані котлети з курячого філе.

А якщо додати до фаршу тертий сир, буде просто смакота, відзначають на одному з Telegram-каналів.

Автор страви взагалі вважає свої котлети «приворотними».

Продукти (з розрахунку 10−12 котлет):

куряча грудка — 400−500 грам

цибулина — 1 головка

яйце — 1 штука,

сметана — 2 столові ложки

борошно, сир, масло для смаження — по 2 столові ложки

сіль, перець, часник, спеції — за смаком.

Приготування

Грудку ріжемо дрібними кубиками.

Додаємо дрібно нарізану цибулю, яйце, борошно, натертий сир, сметану, сіль та перець.

Добре розігріваємо сковорідку, змащуємо маслом, викладаємо 1−2 столові ложки маси, формуємо котлети.

Смажимо з кожного боку по 3−5 хвилин, потім накриваємо кришкою і тушкуємо ще 2−3 хвилини.

Смачного!

А вегетаріанці з успіхом можуть приготувати собі картопляні котлети.

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