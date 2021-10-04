Картопляні котлети «без зусиль»: учасник кулінарного шоу представив простий покроковий рецепт смачної страви
З картоплі можна приготувати безліч нескладних і смачних страв. Якщо суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво раніше поділився рецептом дерунів з м'ясом, то учасник «МайстерШеф. Професіонали» Дмитро Касап розповів, як готуються класичні картопляні котлети, в які, за бажанням, можна додати м'ясну начинку.
«За бажання можна додати у картопляні котлети фарш, попередньо обсмаживши його до готовності. Для цього формуєте котлети, вкладаючи його всередину», — йдеться у рецепті, опублікованому на сайті stb.ua.
Інгредієнти:
- Очищена і крупно нарізана картопля — 400 г;
- Вершкове масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г — для смаження);
- Крохмаль — 1 ст. л.;
- Сіль, чорний перець за смаком.
Приготування:
- Відваріть картоплю у киплячій підсоленій воді. Злийте воду і зробіть пюре з вершковим маслом і крохмалем. Додайте сіль і перець за смаком.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Розтопіть трохи масла у великій пательні. Великою ложкою викладайте пюре, сильно приминаючи і утворюючи коло.
- Обсмажуйте на слабкому вогні 3−4 хвилини, поки котлети не підрум'яняться. Переверніть і смажте ще 2−3 хвилини.
- Перекладіть готові котлети на застелене папером для випікання деко. Запікайте 5−7 хвилин до хрусткої скоринки.
- Перекладіть котлети на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте до столу!
Раніше телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт оригінальних картопляних рулетів з лавашу.
Фото з сайту СТБ.172
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