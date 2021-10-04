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Картопляні котлети «без зусиль»: учасник кулінарного шоу представив простий покроковий рецепт смачної страви

13:43 4 жовтня 2021
Картопляні котлети

З картоплі можна приготувати безліч нескладних і смачних страв. Якщо суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво раніше поділився рецептом дерунів з м'ясом, то учасник «МайстерШеф. Професіонали» Дмитро Касап розповів, як готуються класичні картопляні котлети, в які, за бажанням, можна додати м'ясну начинку.

«За бажання можна додати у картопляні котлети фарш, попередньо обсмаживши його до готовності. Для цього формуєте котлети, вкладаючи його всередину», — йдеться у рецепті, опублікованому на сайті stb.ua.

Інгредієнти:

  • Очищена і крупно нарізана картопля — 400 г;
  • Вершкове масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г — для смаження);
  • Крохмаль — 1 ст. л.;
  • Сіль, чорний перець за смаком.

Приготування:

  • Відваріть картоплю у киплячій підсоленій воді. Злийте воду і зробіть пюре з вершковим маслом і крохмалем. Додайте сіль і перець за смаком.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Розтопіть трохи масла у великій пательні. Великою ложкою викладайте пюре, сильно приминаючи і утворюючи коло.
  • Обсмажуйте на слабкому вогні 3−4 хвилини, поки котлети не підрум'яняться. Переверніть і смажте ще 2−3 хвилини.
  • Перекладіть готові котлети на застелене папером для випікання деко. Запікайте 5−7 хвилин до хрусткої скоринки.
  • Перекладіть котлети на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте до столу!

Раніше телеведучий Руслан Сенічкін запропонував рецепт оригінальних картопляних рулетів з лавашу.

Фото з сайту СТБ.

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