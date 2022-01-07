Гарний листковий салат «Чингізхан» з чорносливом та волоським горіхом: ідеальна «зброя» господині в «битві» за смаки сім’ї та гостей

Кулінари продовжують ділитися рецептами салатів, які прикрасять святковий стіл у різдвяні дні. Один з них з незвичайною назвою «Чингісхан» запропонувала Катрін Поварі на своєму YouTube-каналі.

За її словами, такий салат з чорносливом та волоським горіхом у поєднанні з овочами та м'ясом просто не може не сподобатися.

Салат «Чингісхан»

Продукти

Філе куряче — 200 гр

Буряк відварений — 3 шт.

Морква відварена — 2 шт.

Чорнослив — 50 гр

Волоські горіхи — 50 гр

Твердий сир — 100 гр

Часник — 3 зубчики

Майонез — 200 гр

Сіль до смаку

Приготування

Куряче філе нарізати на маленькі кубики й обсмажити до золотистої скориночки.

Буряк, моркву та сир натерти на середній тертці.

Чорнослив нарізати на дрібні шматочки.

Горіхи подрібнити. Часник нарізати дрібно.

Викладати частину буряка, трохи часнику, куряче м'ясо, волоські горіхи, майонез, морква, сир, майонез, чорнослив, часник, що залишився, трохи майонезу, буряк, що залишився.

Нагадаємо, кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепти одразу чотирьох неймовірно смачних салатів.

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