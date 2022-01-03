Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Поки кулінарний блогер Людмила Борщ готувала швидкий святковий салат у формі Рогу достатку, у мережі з'явився ще один святковий рецепт — вже до Різдва.

Виглядає він дуже креативно і барвисто, хоча насправді є традиційним салатом з крабовими паличками та рисом.

Вся справа в оформленні — салат викладається у формі віночка і щедро прикрашається зеленню — кропом та зеленою цибулею, зазначає ресурс Iamcook .

Вам знадобиться:

рис варений — 1 склянка;

крабові палички — 200 грам;

яблуко — 1 шт;

помідори — 2 шт;

сир твердий — 50 грам;

кріп свіжий — 1 пучок;

цибуля зелена — 1 пучок;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

Етапи приготування

Крабові палички нарізати середніми шматочками, кілька штук відкласти для оформлення свічок.

Таким же чином нарізати кубиками помідори та яблука, вони додадуть салату соковитість. З'єднати їх із крабовими паличками.

Додати в салат варений рис, перемішати.

Натерти сир і додати в салат.

У центр тарілки поставити підлогу літрову банку або широку склянку. Викласти салат по колу, формуючи кільце. Трохи притиснути долонею до стін банки.

Подрібнити зелену цибулю і третину кропу. Посипати обручку зверху.

Кріп, що залишився, невеликими гілочками викласти по колу. З відкладених крабових паличок зробити свічки: розрізати паличку на 2 частини, ножем зробити невеликий надріз з одного боку. З помідора вирізати «полум'я» та вставити його в отвір паличок. Верх салату прикрасити горошком та шматочками томатів.

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